Lo scambio dalla parte di Charlotte

Gli Hornets si riprendono un giocatore scelto al Draft nel 2011 e che avevano lasciato andare nell’estate del 2015 dopo quattro anni non proprio esaltanti dal punto di vista della produzione. Una grande annata con i Toronto Raptors culminata con un ruolo di rilievo nelle finali di conference contro i Cleveland Cavaliers gli è valso un contrattone da 68 milioni di dollari con gli Orlando Magic, ma lontano dal Canada Biyombo si è ritrasformato nel brutto anatroccolo degli anni di Charlotte, e con i suoi 17 milioni all’anno è diventato uno dei contratti peggiori della NBA. Il motivo per cui è stato rimandato agli Hornets è più che altro salariale: pochi contratti potevano pareggiare quello di Timofey Mozgov, che come quello di Biyombo è in scadenza nel 2019, ma la dirigenza degli Hornets deve averlo ritenuto un giocatore comunque migliore rispetto al russo per fare da riserva a Cody Zeller, spesso vittima di problemi fisici negli ultimi anni. Il centro congolese è comunque un buon protettore del ferro anche a questo punto della sua carriera e costa solamente un milione più di Mozgov per questa stagione e 280 mila dollari per la prossima: un costo tutto sommato sostenibile per gli Hornets, che con 14 giocatori sotto contratto sono ora a 3.4 milioni dalla soglia della luxury tax.

Lo scambio dalla parte di Orlando

Dal punto di vista del campo, il giocatore che potrebbe avere più minutaggio è Grant, che a Orlando può coprire i minuti da point guard in uscita dalla panchina alle spalle di D.J. Augustin. Il suo arrivo potrebbe anche aver chiuso la porta ad Isaiah Thomas, in odore di firma con i Magic proprio per ricoprire la posizione di playmaker. I minuti di Biyombo, invece, sarebbero stati limitati dopo la scelta al Draft di Mo Bamba e lo stesso probabilmente si rivelerà anche per Mozgov, la cui inclusione nello scambio è servita solo per acquisire i 2.6 milioni del contratto di Grant senza doverci rimettere nulla. I Magic infatti potrebbero dare i minuti di riserva dietro a Bamba a Khem Birch, che lo scorso anno non ha sfigurato pur in una squadra che per il sesto anno consecutivo non è andata ai playoff. Grant, in compenso, ha bisogno di tornare a essere un tiratore quantomeno sufficiente dall’arco per giustificare il suo ruolo da prima riserva nel ruolo di point guard, ma se non dovesse funzionare ha comunque un contratto in scadenza i lprossimo anno.

Lo scambio dalla parte di Chicago

I Bulls hanno tempo fino al primo di agosto per tagliare senza costi il contratto da 1.65 milioni di Julyan Stone. Se lo dovessero fare, il loro spazio salariale crescerebbe fino a 16 milioni nel caso in cui la “trattenuta” su Noah Vonleh venisse rinunciata, rendendolo free agent senza restrizioni. Liberarsi di Grant permette di fare spazio a Kris Dunn e Cameron Payne nella posizione di point guard, anche se è il tempismo della mossa a lasciare intendere che qualcos’altro potrebbe succedere. I Bulls hanno tempo fino a domenica sera negli Stati Uniti per pareggiare l’offerta da 78 milioni di dollari arrivata per Zach LaVine e hanno dato indicazioni che lo faranno: non appena succederà, lo spazio salariale salirà a quasi 29 milioni, abbastanza per potersi permettere qualsiasi free agent sul mercato o addirittura assorbire il mega-contratto di Carmelo Anthony senza dover dare nulla in cambio. Ovviamente i Bulls possono farsi pagare caro quello scambio in termini di giocatori giovani e di scelte: chissà se questo scambio è stato fatto con la possibilità di altri movimenti più grossi.