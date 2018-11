Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 114-110

I Lakers stanno iniziando a farci l’abitudine: per vincere quest’anno tocca soffrire. E così, al secondo incrocio stagionale contro i T’wolves, serve pazienza, applicazione e un pizzico di fortuna per tornare a sorridere dopo lo schiaffone preso in pieno volto contro i Raptors. I losangelini vincono in volata una partita in cui ci sono stati continui i cambi in testa al match, abili nel portarsi sul +7 (massimo vantaggio toccato) a 90 secondi dalla fine. Sembra fatta, ma le due armi offensive sfruttate al meglio da Minnesota tornano a fare male: Derrick Rose e il tiro da tre punti. L’MVP del 2011 sembra quello di una settimana fa, in splendida forma e soprattutto semi-infallibile dall’arco. Due delle sue sette triple di serata arrivano nel momento più opportuno, riportando gli ospiti sul -1 a meno di un minuto dalla sirena finale. I Lakers hanno bisogno disperato di un canestro o, in alternativa, di far scorrere il più possibile il tempo per magnificare quel punticino di vantaggio. I giallo-viola scelgono involontariamente la seconda strada, iniziando a scheggiare il ferro con tentativi dalla lunga distanza, prontamente recuperati da Tyson Chandler - al suo esordio in maglia Lakers e a suo modo già decisivo. I Lakers si prendono così ben tre extra-possessi, costringendo Minnesota al fallo sistematico quando sul cronometro restano meno di 14 secondi. Più due Lakers sul tabellone e timeout T’wolves, che a quel punto disegnano un attacco neanche a dirlo per Rose: il 7/8 dalla lunga distanza dell’ex giocatore dei Bulls diventa 7/9, sporcando soltanto in parte una gara da 31 punti, cinque assist e un impatto clamoroso sul parquet (+13 di plus/minus in 37 convincenti minuti di gioco). Il tentativo del sorpasso però non trova il fondo della retina; il 40esimo dall’arco di squadra in una gara da 50% al tiro per Minnesota (nuovo record stagionale di franchigia per triple realizzate fissato a quota 20).