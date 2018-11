Prima dell’inizio della stagione, era opinione abbastanza diffusa che i Boston Celtics fossero i favoriti assoluti per vincere la Eastern Conference. D’altronde, il ragionamento logico sembrava semplice: se aggiungi Kyrie Irving e Gordon Hayward a un gruppo in grado di arrivare a una vittoria dalle Finali NBA, e se togli dalla conference il principale ostacolo a tornare in finale dal 2010 in LeBron James, viene automatico pensare che siano i favoriti assoluti. Invece queste prime 13 partite di regular season, e in particolare le ultime cinque in trasferta, hanno raccontato una storia diversa: i Celtics hanno perso quattro degli ultimi cinque incontri, con l’unico successo arrivato al supplementare contro Phoenix in maniera a dir poco rocambolesca, sfruttando un mancato fallo della difesa sul +3 per pareggiare e vincere all'overtime.

Quella vittoria spinta dai 39 punti di Kyrie Irving non cambia però il fatto che in ciascuna delle ultime tre partite – contro i Suns, contro Utah e contro Portland – i Celtics sono finiti sotto di oltre 20 punti, cercando poi un’improbabile rimonta negli ultimi quarti. Una specialità della casa, certo, ma tentare di rimontare ogni volta 20 punti di scarto diventa logorante tanto a livello mentale quanto a livello fisico.

Irving: "Non siamo forti come pensiamo di essere"

Se durante la trasferta Kyrie Irving aveva cercato di calmare gli animi, professando pazienza e che tutto sarebbe andato per il meglio, dopo l’ultima sconfitta contro i Blazers il campione NBA del 2016 è stato molto meno accondiscendente. "Avevamo bisogno di un 'cazzotto' del genere. Non siamo forti come pensavamo di essere" ha detto davanti ai media. "L’eccitazione prima della stagione ormai è finita, adesso bisogna giocare a basket sul serio. Non basta più il potenziale: abbiamo sfide e barriere da dover superare sia a livello individuale che di squadra. Per essere speciali, dobbiamo riuscirci".

Poi ha aggiunto una frase che può suonare come sibillina: "In questo momento sarebbe bello avere un veterano con 14 o 15 stagioni alle spalle, per aiutarci a tenere il passo durante la regular season e a farci capire che si tratta di una lunga maratona, piuttosto che di uno sprint". Una frase piuttosto strana per una squadra che comunque ha nello spogliatoio un veterano con 12 anni di NBA alle spalle come Al Horford e altri giocatori di esperienza come Gordon Hayward (9 anni), Marcus Morris (8) e Aron Baynes (7), non proprio gente di primissimo pelo. Può essere la presenza di un Channing Frye o un James Jones (giusto per citare due dei veterani avuti da Irving ai Cleveland Cavaliers) fare davvero così tanta differenza nella gestione di una stagione, specialmente per una squadra che lo scorso anno ha fatto le finali di conference?