“Adesso abbiamo modo di ripartire: non ci sono più scuse”. Così Derrick Rose commenta lo scambio che ha portato via da Minneapolis Jimmy Butler. Una notizia arrivata mentre la squadra era in volo da Sacramento e stava rientrando dopo l’ennesima sconfitta. D’improvviso, un po’ come accaduto per tutti gli appassionati NBA in giro per il mondo, nel futuro del n°23 dei T’wolves sono apparsi i Sixers: seduto al suo fianco sul volo c’era Taj Gibson, scosso da una notizia attesa, ma tante volte rimandata. “So bene che tutto è business, ma la situazione è stata abbastanza surreale. Non è una questione legata a chi ha chiesto la cessione: nel momento in cui capisci di essere stato ceduto, tutto assume un sapore diverso a prescindere”. Un addio che secondo molti potrebbe fare bene a Andrew Wiggins, in una posizione migliore per iniziare a essere decisivo. Il canadese – almeno a parole – la vede in un altro modo, convinto che l’assenza di Butler non lascia spazio libero, ma soltanto un vuoto che sarà complicato colmare da Minnesota: “Ho imparato un sacco di cose da lui, abbiamo fatto i playoff per la prima volta; traguardo che mancava da troppo alla squadra. Per questo non può che essere positiva la sua esperienza con noi”. E Towns? Be’, almeno lui tornerà a respirare a pieni polmoni sul parquet, dopo aver trattenuto frasi, lamentele e spesso conclusioni dal campo per lasciarle al compagno. Come spesso accade quando ci si trova di fronte a un lutto, anche dopo una trade tutti diventano dei bravi ragazzi: “Lui è un giocatore fantastico, non so quanti Jimmy Butler ci siano al mondo; per questo penso che lui ci mancherà molto”. Towns nelle ultime settimane aveva sempre rispedito al mittente le illazioni su possibili frizioni con Butler, nonostante tra loro non ci siamo mai stata la giusta chimica e intesa sul parquet. Un problema che Minnesota può finalmente lasciarsi alle spalle.