A caccia di intesa sul parquet e il saluto agli ex compagni

Il basket però non è scienza esatta: due talenti più un nuovo All-Star in arrivo non sempre producono i Big-3, soprattutto senza aver valutato la compatibilità sul parquet. “La speranza è che il periodo di adattamento duri il meno possibile – commenta Simmons - Penso che la sua presenza non cambierà il mio modo di giocare, conosco bene le mie qualità. Lui è un’aggiunta preziosa, non un peso arrivato a sottrarre responsabilità a chi c’era già”. Stessa lunghezza d’onda di Embiid: “Se c’è qualcosa che posso fare per rendere più funzionale il nuovo equilibrio, sono a disposizione. Voglio vincere, tutti sanno che sono molto competitivo. Riuscire a farlo rende migliore me e la squadra, quindi non ho problemi. Ma se qualcuno pretende che snaturi il mio gioco e faccia qualcosa di diverso che non penso sia utile, le cose non vanno più bene. Tutti conoscono la mia sincerità, dico sempre quello che penso e anche in questo caso non avrò problemi a farlo”. Simmons inoltre sottolinea che c’è un lato triste della questione, quello che lo ha costretto a salutare alcuni dei componenti fondamentali nella rinascita di Philadelphia. Embid dice di essersi commosso nel momento in cui è venuto a conoscenza della loro partenza: “Mi mancheranno molto sia Saric che Convington, hanno dato un contributo enorme nell’ultimo biennio. Sento che saremo in grado di trovare un nuovo assetto e di giocare alla grande con questo roster rinnovato. Così come loro non avranno grossi problemi: Dario ritroverà la sua dimensione in poco tempo, mentre Robert è uno dei migliori difensori della Lega, oltre a fare il suo lavoro anche in attacco e segnare quando conta. Ma so bene che l’NBA è un business, bisogna andare avanti. Auguro il meglio a loro, ragazzi a cui voglio molto bene e che mi mancheranno. Resteremo sicuramente in contatto”.