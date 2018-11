Denver Nuggets-Milwaukee Bucks 114-121

Bel banco di prova per i Milwaukee Bucks, che a Denver infliggono ai Nuggets la loro terza sconfitta consecutiva (la quarta dall’inizio dell’anno) e raggiungono la doppia cifra nella colonna delle vittorie, facendo toccare quota 20 punti a quattro giocatori diversi. Pur con un Giannis Antetokounmpo da 22 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, per una sera i riflettori sono puntati su Brook Lopez, che chiude a quota 28 ma soprattutto mette a referto un clamoroso 8/13 da tre punti, suo massimo in carriera per triple realizzate su singola partita. Lopez non aveva mai segnato un tiro da tre nei primi sei anni di NBA: in tre delle ultime quattro gare disputate, invece, ha sempre mandato a bersaglio almeno sei triple, testimonianza lampante della trasformazione del suo gioco e di quella, più generale, di tutti i lunghi della lega. Khris Middleton (21) e Malcolm Brogdon (20) sono gli altri due protagonisti della vittoria Bucks, anche perché portano la loro firma i 5 punti che segnano lo strappo finale, dalla parità a quota 112 al 117-112 che indirizza definitivamente la partita. A Denver non bastano i 25 punti con 8 rimbalzi e 6 assist di Paul Millsap e i 20 con 4/8 da tre punti di Nikola Jokic: la difesa dei Nuggets concede infatti oltre il 57% al tiro ai Bucks e si consegna così al terzo ko in fila.

Houston Rockets-Indiana Pacers 115-103

La prima vittoria interna della stagione degli Houston Rockets arriva contro un avversario importante, quegli Indiana Pacers con legittime ambizioni a Est. Non possono niente però contro la serata da MVP di James Harden, che segna 40 punti, distribuisce 9 assist (ma ha anche 9 palle perse) e cattura 7 rimbalzi, aiutato dall’altra superstar di casa Rockets, Chris Paul, che a sua volta chiude con 26 punti e 5/8 da tre. Dopo 4 sconfitte, il pubblico del Toyota Center può finalmente vedere i propri campioni uscire dal campo vincenti, anche se per la seconda gara consecutiva Carmelo Anthony è rimasto parcheggiato ai box con un malanno non meglio specificato, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un suo ormai prossimo addio a Houston. Contro Indiana – che ha 22 punti da Victor Oladipo ma incassa il terzo ko nelle ultime quattro gare – i Rockets ritrovano il tiro da tre, e chiudono oltre il 42% dall’arco in una stagione che finora li ha visti non toccare neppure il 32%. Da segnalare anche i 18 punti con 7 rimbalzi di Clint Capela tra i padroni di casa e i 20 con 6 assist di Bojan Bogdanovic per i Pacers.