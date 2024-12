Dallas-Minnesota alle 20.30 in LIVE STREAMING

A Dallas va in scena la rivincita delle finali di conference dello scorso anno. Luka Doncic lo scorso anno a Natale ha messo in piedi uno spettacolo memorabile con 50 punti e 15 assist per battere i Phoenix Suns, ma Anthony Edwards vorrà farsi notare alla sua prima apparizione in un Christmas Day in carriera. Appuntamento in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA dalle 20.30, anche in streaming sul sito di SkySport.it

Luka Doncic e Anthony Edwards sono due dei principali volti giovani della NBA e non a caso la lega ci tiene a metterli in vetrina nel giorno più importante dell'anno, quello del Christmas Day. Ma se oramai il leader dei Dallas Mavericks è un veterano di queste partite (già tre in carriera, viaggiando a 36.3 punti di media - dietro solamenteo ai 43.3 di Tracy McGrady), per "Ant-Man" sarà il debutto assoluto in una gara di Natale. Merito dei grandi playoff dello scorso anno, quando le due squadre si affrontarono in una finale di conference vinta dai Mavs di Doncic per 4-1, tornando in finale a 13 anni di distanza dall'ultima volta. L'ultima volta che lo sloveno ha giocato in un Christmas Day ha realizzato una prestazione memorabile: un anno fa arrivarono 50 punti e 15 assist contro i Phoenix Suns, una delle migliori prestazioni di sempre a Natale, e anche quest'anno promette meraviglie alla guida di Dallas, che può contare anche su una stella del calibro di Kyrie Irving. Un appuntamento assolutamente da non perdere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming aperto a tutti su SkySport.it a partire dalle 20.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.