Butler vuole essere scambiato entro la deadline

Il mercato della NBA ruota attorno al nome di Jimmy Butler e lo farà ancora per il prossimo mese e mezzo. Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, il sei volte All-Star avrebbe comunicato alla franchigia la preferenza ad essere scambiato entro la deadline del prossimo 6 febbraio. Al momento si tratta solo di una preferenza e non di una vera e propria richiesta di essere ceduto, anche se i suoi giorni in Florida dovrebbero essere giunti al termine. La franchigia e il giocatore che li ha portati in finale nel 2020 e nel 2023 non hanno infatti trovato un accordo per l’estensione di contratto in estate e Butler, a 35 anni appena compiuti, ha fatto sapere di non voler esercitare la player option da 52 milioni di dollari prevista dal suo contratto, presentandosi sul mercato dei free agent nell’estate del 2025. Lo stesso vale per qualsiasi squadra vorrà scambiare con Miami per prenderlo, e già diverse franchigie si sono fatte avanti con Miami per intavolare una discussione — per quanto gli Heat, al momento, non sembrano avere alcuna urgenza di cederlo.