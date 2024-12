Parte il Natale: New York-San Antonio su Sky Sport

Al suo debutto nelle partite di Natale, Victor Wembanyama ha chiuso il primo tempo al Madison Square Garden contro i New York Knicks con 24 punti, 11 rimbalzi e 4 assist. Una dimostrazione mostruosa del suo talento per il vantaggio degli Spurs all'intervallo sul 58-51. Il secondo tempo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e NOW con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

Victor Wembanyama è entrato nella NBA solamente da un anno, ma è indiscutibilmente uno dei giocatori "da vedere" della lega e non a caso la NBA ci ha tenuto a metterlo tra le cinque partite del Christmas Day. Il palcoscenico del suo debutto nelle partite di Natale è il più prestigioso in assoluto: i suoi San Antonio Spurs fanno visita ai New York Knicks al Madison Square Garden, per il match di apertura del Natale tutto da seguire in diretta sui canali di Sky Sport. La partita, in diretta sui canali di Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna, mette di fronte uno dei migliori attacchi della lega (quello dei Knicks) contro il singolo miglior difensore della NBA (Wembanyama, autore di 18 stoppate nelle ultime due partite), per uno scontro decisamente affascinante. Non si può parlare di Knicks senza però parlare di Jalen Brunson, che lo scorso anno ne mise 38 per i Knicks: il compito di fermarlo verrà affidato al veteranissimo Chris Paul, che alla sua ventesima stagione in carriera proverà a guidare i giovani Spurs al successo.