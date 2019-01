Neanche segnare 30 punti da 18 partite consecutive è servito a James Harden per rientrare tra le preferenze dei tifosi NBA. È probabilmente questa la vera notizia dei terzi risultati condivisi dalla lega sulle votazioni per l’All-Star Game da parte dei fan di tutto il mondo. L’MVP in carica, infatti, è solamente al terzo posto tra le guardie della Western Conference con 2.315.093 voti, a quasi 400.000 di distanza da Derrick Rose dei Minnesota Timberwolves e oltre 600.000 da Steph Curry. Nel frontcourt, invece, anche il suo ex compagno Kevin Durant al momento rimane a guardare, con LeBron James stabilmente il più votato di tutta la NBA (3.770.807 voti) tallonato dal sorprendente Luka Doncic a 3.3 milioni e Paul George davanti a KD di circa 150.000 voti. Ande ad Est rimane tutto bloccato: Giannis Antetokounmpo (3.6 milioni), Kawhi Leonard (2.8) e Joel Embiid (2.3) sono ormai certi dei primi tre posti nel frontcourt, visto che il quarto – Jayson Tatum – arriva a malapena a 800.000 preferenze. Tra le guardie Kyrie Irving veleggia facilmente oltre tre milioni di voti, con Kemba Walker che insegue Dwyane Wade ancora con 600.000 preferenze di svantaggio.

L’altra notizia è che lo show in cui i due capitani decideranno le squadre verrà trasmesso in televisione il prossimo 7 febbraio (all’1 italiana nella notte tra il 7 e l’8), lo stesso giorno in cui chiude anche il mercato NBA. Se le votazioni finissero così, a decidere le squadre sarebbero Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo, uno sloveno e un greco, a testimoniare che la lega è davvero diventata globale. (I capitani dell’anno scorso, James e Curry, non possono farlo per due anni consecutivi). Le votazioni dei tifosi si concluderanno tra quattro giorni, il prossimo 21 gennaio, ma conteranno solo per il 50% della scelta dei quintetti, con i restanti 25% scelti dai giocatori e dai media. Questo significa che se Doncic, pur essendo tra le preferenze dei tifosi, non dovesse esserlo anche tra i suoi colleghi o tra i media, potrebbe rimanere fuori dai titolari. Potrebbe però essere scelto tra le 14 riserve, che saranno scelte dai capi-allenatori della lega. I titolari e i capitani verranno annunciati il prossimo 24 gennaio, mentre i rimanenti All-Star saranno resi noti al pubblico il 31 gennaio.