Il consueto sbarco europeo della NBA – per la nona gara di regular season ospitata alla O2 Arena di Londra – coincide con la classica conferenza stampa del commissioner della lega: in passato David Stern, oggi Adam Silver. Un appuntamento che di solito riserva sempre sviluppi interessanti, e anche quest’anno non ha fatto eccezione: Silver ha sostanzialmente detto (se non addio) arrivederci a Londra per annunciare la scelta di Parigi come prossima destinazione per la consueta gara di stagione regolare in Europa del prossimo campionato. Non è una decisione ancora ufficiale, ma le parole del commissioner lasciano pochi dubbi: “Non sono autorizzato a dare ufficialmente la notizia – ha dichiarato – ma è possibile che l’anno prossimo andremo a Parigi. Storicamente la Francia è un mercato molto importante per noi, ricordo di esserci stato con Michael Jordan e i Bulls in passato, e l’arena di Bercy è stata rinnovata in una maniera che mi è stata descritta come fantastica. Non vediamo l’ora di tornare a Parigi”. Conseguenza (forse) anche degli effetti della Brexit, Londra rimane una destinazione molto attrattiva (“Un hub europeo di facile accesso per tutti, con un’arena – la O2 – che è al primo posto nel mondo per incassi generati”) ma la NBA ha deciso di allargare i propri orizzonti: “Stiamo guardando a mercati diversi, in paesi con anche una maggior tradizione di pallacanestro. A Londra l’interesse è sempre stato altissimo – i biglietti per Washington-New York sono andati esauriti in meno di un’ora – ma vogliamo portare più partite NBA in altri Paesi e in altre città d’Europa”. E non solo in Europa, ovviamente, tanto che non molti giorni fa la lega ha difatti annunciato le prime amichevoli di sempre organizzate in India, protagonisti (non a caso) i Sacramento Kings del proprietario indiana Vivek Ranadivé contro gli Indiana Pacers, confermando anche il consueto appuntamento in Cina, con i Lakers di LeBron James a sfidare una squadra dal forte imprinting internazionale come i Brooklyn Nets. “Per il momento sia in India che anche in Cina ai nostri tifosi va benissimo gustarsi lo spettacolo di una partita amichevole: c’è differenza per noi nell’organizzare una gara di preseason rispetto a una di stagione regolare – spiega Silver – e il gap più grosso consiste proprio nel poco tempo che un calendario NBA lascia alle squadre per tutta una serie di attività a cui sono chiamate quando agiscono da portavoce in paesi e mercati diversi. Se il viaggio è in Europa, più breve, rimane tempo necessario per farle: andando in Cina o in India, avremmo bisogno di più giorni per garantire anche tutte le apparizioni dei giocatori, il loro impegno nelle comunità e tutte quelle attività che ci piace fare quando siamo all’estero”.