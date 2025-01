Nella notte gli Warriors sono crollati in casa contro Miami, subendo la seconda sconfitta pesante consecutiva dopo la batosta di lunedì contro Sacramento. E nel finale, a risultato ormai compromesso, Steph Curry, l’unico a salvarsi tra i suoi con 31 punti, ha sfogato la sua frustrazione ignorando i compagni durante un time out. Un comportamento inusuale per la stella di Golden State, apparsa esasperata dalla pochezza della squadra che si trova attorno

Ci sono segnali e comportamenti che, spesso, dicono molto più delle parole e delle dichiarazioni. Tra le tante cose per cui Steph Curry si è fatto conoscere nell’arco della sua ormai lunga carriera, infatti, non ci sono di fatto mai stati comportamenti poco rispettosi nei confronti dei compagni o sfoghi plateali. Anzi, Stephha praticamente sempre rappresentato un modello di leadership positiva grazie alla sua capacità di coinvolgere chi di volta in volta si è trovato a giocare con lui. Nella notte, però, i suoi Warriors sono incappati nella seconda, pesante sconfitta casalinga consecutiva. Dopo aver subito un umiliante -30 da Sacramento, infatti, Golden State è crollata anche contro una Miami in piena burrasca per via delle vicende di mercato che coinvolgono Jimmy Butler, grande assente nella sfida del Chase Center. Il 114-98 finale in favore degli Heatè eloquente e Curry, unico a salvarsi tra i suoi con 31 punti e 7 rimbalzi, non ha preso affatto bene la prova della squadra.