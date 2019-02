Le parole di Isaiah Thomas: “Volevo essere in campo nel finale”

L’accoglienza di “The Can”, la lattina – il soprannome del Pepsi Center – è stata trionfale, una standing ovation che ha lasciato senza parole lo stesso Thomas: “Non me l’aspettavo, devo essere sincero”. I primi due tiri della sua serata sono due errori, comprensibile anche - un po’ di emozione addosso e tanta ruggine. Poi però si sblocca col primo canestro, da tre, in transizione su assist di Mason Plumlee. Cos’ha pensato Thomas in quel momento? “Dannazione, avrei dovuto segnare anche i primi due”, ammette sincero lui, un involontario ritratto del suo desiderio di perfezione, di una maniacale voglia di giocare sempre al massimo. A quel primo canestro, però, ne seguono in rapida successione altri due, e le parole di Nikola Jokic – che la gara la deciderà col canestro della vittoria sull’ultimo possesso – fotografano al meglio l’impatto di Thomas sulla partita dei Nuggets: “IT è stato fenomenale, ha cambiato il livello di energia in campo e sugli spalti”. Poi però, quando la gara si è decisa negli ultimi minuti, Thomas era in panchina: “Sono stato sul punto di insultare qualcuno, per il fatto di non essere in campo – ammette – perché so cosa sono capace di fare nei momenti decisivi di una partita. Allo stesso tempo ho tutta la fiducia del mondo nel nostro coaching staff: sono qui per aiutare questo gruppo, questa squadra, non voglio certo pestare i piedi a nessuno”. Anche perché i Nuggets sono stati l’unica organizzazione a voler ancora credere nella rinascita di un giocatore da altre parti dato per finito dopo l’infortunio, ma soprattutto sono anche stati super pazienti nell’attendere il suo completo recupero, senza mai mettere fretta all’ex giocatore di Boston (e di Sacramento, Phoenix, Cleveland e Lakers): “Non mi hanno mai fatto nessun tipo di pressione, sono stati chiari fin dall’inizio: ‘Torna solo quando sei pronto’. Li ringrazio, per questo. Questa organizzazione per me ha fatto molto, più ancora di quello che mi sarei potuto aspettare. Sono felice di far parte di qualcosa di speciale, qui”.