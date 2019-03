La partita e il regalo da ricevere contro Houston

Per celebrare nel migliore dei modi il suo compleanno, gli Warriors vorranno fargli un regalo contro un avversario speciale. Gli Houston Rockets, l’unica squadra in grado di impensierire i campioni in carica lo scorso anno ai playoff, ancora imbattuti in questa regular season nei tre scontri precedenti contro Golden State. Tre incroci diversi, sempre spettacolari e dal senso molto importante in vista di un futuro incrocio in post-season. Il primo, datato 16 novembre, risale a un paio di ere geologiche fa. A tenere banco all’epoca era l’esclusione di Carmelo Anthony dal roster dei texani e la lite tra Green e Durant – che appariva come il preludio di una stagione in salita nello spogliatoio Warriors. Houston è riuscita a dimostrare di poter fare tranquillamente a meno del n°7 già da quella sfida, vinta con merito nonostante la partita “nella norma” di James Harden (27 punti con 23 tiri). La seconda gara stagionale invece resta l’apice della stagione da MVP giocata dal Barba: 4 gennaio, nel pieno della striscia da 32 partite consecutive oltre quota 30, Harden ne segna 44 totali in un match vinto all’overtime grazie a un suo tiro da tre punti sulla sirena sul parquet dei bi-campioni in carica. Difficile immaginare una dichiarazione di guerra più esplicita (i Rockets in quell’occasione erano senza Chris Paul), un’immagine migliore per descrivere la sua regular season. Nel terzo episodio invece il Barba è rimasto a guardare i compagni prendersi un successo pesantissimo in trasferta tre settimane fa, trascinati dai ventelli di Paul, Gordon e Faried. Un gruppo compatto, competitivo, andato sempre di traverso agli Warriors, nonostante Curry abbia mantenuto ben alte le sue medie. Nelle due sfide giocate contro i Rockets, il figlio di Dell ha chiuso con il 51% dal campo, cinque triple e soprattutto 30 punti di media. Anche in questo caso toccherà fare 31 per provare a chiudere il cerchio e godersi con un successo contro Houston il suo compleanno (gara in diretta dalle 2.30 su Sky Sport NBA).