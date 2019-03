Tutti i record della prestazione di James Harden

I 61 punti di questa notte realizzati da Harden eguagliano il suo massimo in carriera, messo a referto sempre in questa stagione contro i New York Knicks al Madison Square Garden lo scorso 24 gennaio. Il Barba diventa così uno dei pochissimi giocatori NBA, assieme ai soliti Jordan, Bryant e Chamberlain, ad aver più di una gara con almeno 60 punti segnati nella stessa stagione. Dopo aver chiuso con 57 quella con Memphis, il totale combinato nelle ultime due gare è di 118 punti – pareggiato quanto fatto da Bryant e Jordan per somma massima in due partite negli ultimi 50 anni. I 61 punti sono anche il massimo mai fatto registrare da un singolo giocatore contro i San Antonio Spurs – mai un avversario di Gregg Popovich era riuscito a chiudere il match con cifre del genere (stesso discorso per i 37 con cui il Barba ha terminato il primo tempo). I 27 punti nel primo quarto – suo nuovo massimo in carriera - sono la seconda miglior prestazione all-time per un giocatore dei Rockets, alle spalle dei 30 segnati da Vernon Maxwell nel 1991. Harden è diventato anche il decimo miglior marcatore con i piedi oltre l’arco della storia NBA per numero di triple totali, continuando ad aggiornare il record di tentativi totali da lontano che già gli appartiene da un paio di gare. Alla sirena finale è 19/34 dal campo, 9/13 dall’arco, 14/17 a cronometro fermo, sette rimbalzi e +18 di plus/minus. “Davvero mi state chiedendo se può vincere il titolo di MVP?”, commenta Chris Paul. “Cosa diavolo deve fare un giocatore più di questo?”. Gli avversari sperano nulla, altrimenti diventa davvero impossibile per chiunque.