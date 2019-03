Non si può certo dire che si tratti di un fulmine a ciel sereno, ma di sicuro è una notizia: per il sesto anno consecutivo i Los Angeles Lakers non parteciperanno ai playoff, e per LeBron James si tratta della prima assenza dal lontano 2005, quando era solo al secondo anno nella NBA. La sconfitta interna contro i Brooklyn Nets per 106-111 ha ufficialmente tolto i gialloviola dalla corsa alla post-season, peraltro abbandonata già un paio di settimane fa, e aprirà adesso una fase più o meno lunga di valutazioni per tutte le parti della franchigia californiana. Non che questa sconfitta pesi in maniera particolare su quanto dovrà essere deciso: anche vincendo i Lakers sarebbero stati eliminati dalla contesa, visto che il distacco dall’ottavo posto era ormai abissale, e se non altro la squadra per una volta si è battuta fino alla fine. Guidata dalla doppia doppia di LeBron James — 25 punti, 14 assist con 9 rimbalzi ma anche 8/25 al tiro e 8 palle perse, l'ultima scivolando a 22 secondi dalla fine con la possibilità di pareggiare — e dal massimo in carriera di JaVale McGee (33 punti e 20 rimbalzi con 6 stoppate, 10 canestri su 15 da assist di James), i padroni di casa non sono riusciti a evitare la quinta sconfitta consecutiva nonché la decima nelle ultime undici nonostante una gara in cui la guida nel punteggio ha cambiato proprietario per ben 23 volte, ma nessuna negli ultimi cinque minuti e mezzo di partita.