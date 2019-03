Il leader tecnico Richardson e la crescita di Adebayo

Altro protagonista positivo della stagione Heat è stato Josh Richardson e in questo Miami è stata certamente fortunata perché lo scambio con i T’Wolves per arrivare a Jimmy Butler comprendeva lui, Kelly Olynyk e una seconda scelta - saltato soltanto perché Tom Thibodeau chiese in extremis una piccola aggiunta in dollari e Riley esasperato preferì chiudere bruscamente la trattativa. Gli Heat hanno evitato di aggiungere a roster uno spacca-spogliatoio finito invece ai Sixers (pur sempre un All-Star…) e hanno mantenuto un giocatore che al momento è in testa alle graduatorie di squadra per punti, assist, palle rubate, tiri liberi, percentuale al tiro e canestri da tre punti. Richardson e Winslow rappresentano il duo dal quale poter ripartire. Anche perché a Miami le basi tecniche non sono poi molte. Si potrebbe con un po' d’ottimismo forse aggiungere al bilancio positivo la crescita di Bam Adebayo che nel match dell’8 marzo contro Cleveland ha superato quota 1.000 punti in NBA e che in regular season ha sommato - ora partendo anche in quintetto - 8.6 punti, sette rimbalzi e due assist di media. Con le mani legate dal punto di vista salariale, gli Heat alla trade deadline sono riusciti almeno a liberarsi dei contratti di Tyler Johnson e Wayne Ellington, ma la situazione per il futuro immediato non è semplicissima. Scade il rapporto contrattuale con Chris Bosh - che quest’anno ha pesato sul salary cap per 26.84 milioni di dollari, a cui verrà ritirata la maglia nel match contro Orlando del 26 marzo – mentre andrà in scadenza un giocatore utile, ma non fondamentale come Rodney McGruder, oltre ai capitani Haslem e Wade. Nonostante questo alleggerimento salariale, Miami ha già impegnato oltre 137 milioni di dollari per il prossimo anno – considerando anche la player option da 19 milioni di Dragic – e soltanto nell’estate 2020 andranno finalmente a scadenza accordi pesanti. Se non dovesse esserci qualche “trovata fantasiosa” a livello di scambi di mercato in estate, gli Heat potranno pensare soltanto dalla stagione 2020/21 di aver agio di muoversi liberamente.