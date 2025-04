Questa non era facile aspettarsela. Pascal Siakam che diventa virale con un nuovo balletto (messo in mostra dopo la tripla decisiva nella vittoria dei suoi Pacers contro Sacramento a fine marzo) e una canzone che - dalla Nigeria - di colpo diventa popolarissima. Si chiama "Laho" (vuol dire "grazie") il titolo della hit afrobeat cantata da Shallipopi (rapper nigeriano che aveva già fatto parlare di sé nel 2023 con una canzone intitolata "Elon Musk") che la superstar di Indiana ha di colpo reso famosa anche in questa parte di mondo - e che può contare su un testo alquanto particolare. "Desperado / Many many / My Amigo / Balotelli", dice la parte iniziale del testo, citando proprio il celebre calciatore italiano, che evidentemente anche in Nigeria gode di una certa fama. E vedere il n°43 di Indiana scatenarsi in palestra al ritmo della hit afrobeat, tra mosse da provetto ballerino e grandi risate, testimonia della gioia con cui la stella dei Pacers si prepara a questi playoff.