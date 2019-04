Chi sia Golden State o Milwaukee, Houston o Toronto, Philadelphia o Denver, poco importa. Ai playoff NBA il livello di scontro, sfida, competizione e spettacolo è così alto da garantire sempre e comunque una partita interessante sul parquet. E dal prossimo 13 aprile torneremo a goderci gli incroci, le serie con gli adattamenti, i cambi tattici in corsa, le scelte estreme e tutto quel grande mondo che lasciamo in disparte per oltre dieci mesi e che da metà aprile e metà giugno torna prepotentemente d’attualità. I playoff NBA restano infatti uno dei momenti sportivi più interessanti dell’anno, non solo nel mondo della pallacanestro, ma dello sport in generale. E nel primo weekend di sfide – tra sabato e domenica giocheranno gara-1 tutte e 16 le partecipanti – avremo già un grande antipasto di quello che ci aspetta nelle prossime settimane. Un assaggio di tutto questo verrà proposto anche in streaming per l’occasione aperto a tutti sul nostro sito: una gara ancora da definire, visto che il calendario – e anche le squadre – verrà deciso soltanto giovedì, al termine di una regular season che ha ancora tanti verdetti da delineare. Una partita in prima serata, sabato o domenica, cercando di offrire lo spettacolo migliore possibile; l’inizio di una cavalcata entusiasmante che ci terrà compagnia nelle prossime settimane. I Golden State Warriors, come spesso accade da qualche anno a questa parte, restano i favoriti nella corsa al titolo, ma senza LeBron James ai playoff saranno molte le squadre che vorranno provare a recitare il ruolo di principale antagonista dei campioni in carica. Una post-season in cui verranno delineati nuovi equilibri e con ben due italiani in campo: Danilo Gallinari, pronto a vivere da protagonista le sfide che attenderanno i suoi Clippers, mai così in forma in carriera in NBA; Marco Belinelli, ritornato a casa a San Antonio e sempre utile in uscita dalla panchina. A loro bisognerà riservare un'attenzione particolare, ma il consiglio è quello di non lasciarsi sfuggire nulla della meravigliosa cavalcata playoff che ci aspetta.