I regolamenti NBA in materia – c’è un codice di comportamento per i tifosi – parlano chiaro: “La lega si impegna ad assicurare a tutti (i propri fan) un’esperienza divertente, sicura e piacevole”. Poi però ci sono fan speciali, i cosiddetti VIP e un VIP ancora più speciale, perché Drake dal 2013 ricopre anche un ruolo – quello di “ambasciatore globale” all’interno dei Toronto Raptors. Così i suoi recenti comportamenti a bordocampo durante gara-3 e gara-4 della serie che vede i canadesi impegnati contro Milwaukee, per alcuni decisamente sopra le righe, stanno scatenando un vero e proprio polverone attorno alla sfida. L’antagonista scelto dal rapper canadese è sempre Giannis Antetokounmpo, la superstar avversaria: prima c’è stato il plateale saluto rivolto a distanza – volto immobile, distacco quasi regale – dopo la sconfitta al termine di due tempi supplementari in gara-3; quindi, durante gara-4, in occasione di un errore del greco in lunetta, l’esplosione in una risata di scherno a favore di telecamera. A impreziosire il tutto, sempre nell’ultima partita disputata a Toronto, anche un breve massaggio alle spalle di coach Nick Nurse durante l’ultimo quarto. Per molti, a Milwaukee e in giro per il mondo, un po’ troppo: “Non vedo nessuno – che non sia un giocatore o un allenatore – avere quel tipo di accesso al campo”, il primo commento di coach Mike Budenholzer. Che aggiunge: “Non ho idea di quanto tempo passi in campo, sono concentrato sulla gara ovviamente, ma mi sembra di capire che sia più di quanto possa immaginare. Ci sono regole e confini da rispettare per i tifosi in questa lega – anche per Drake, qualsiasi sia il suo ruolo ai Raptors – e di solito la lega sa come far rispettare certi regolamenti”. Un messaggio che l’allenatore dei Bucks ha voluto mandare anche a protezione della sua superstar, che invece – in tono con il personaggio – non ha rilasciato nessun tipo di commento rivolto all’artista canadese. Lo ha fatto invece un dirigente di quella che era la sua agenzia, Octagon, al tempo in cui Antetokounmpo giocava in Europa, Georgios Dimitropoulos, con un tweet poi cancellato: “Immaginatevi un concerto e un atleta – seduto in un posto da VIP, al fianco della band – che si alzi per invadere il palco e mettersi in mostra durante il concerto stesso, sapendo che le telecamere sono su di lui, magari massaggiando il cantante a un certo punto. Il tutto con il beneplacito della sicurezza e dello stesso allenatore. Non ho mai visto nulla di più irrispettoso di un comportamento del genere…”.