Negli Stati Uniti vengono chiamati “confetti”, parola di chiara origine latina utilizzata per indicare i coriandoli che riempiono il parquet a giochi fatti, quelli che sfiorano la testa di protagonisti per celebrare un successo e dare il via alla festa. A Toronto non erano mai piovuti dal cielo al termine di una gara delle finali di Conference. Mai, in 24 anni di storia, i Raptors erano arrivati così in alto. Fino a oggi, reduci da uno sforzo che in pochi avrebbero immaginato possibile non più di dieci giorni fa: più forti di tutti a Est, in grado di ribaltare uno 0-2 trasformandolo in 4-2 (soltanto sei volte in 73 precedenti era successo in questa fase dei playoff nella storia della Lega) grazie all’apporto del miglior talento visto sul parquet in questa post-season. “Kawhi è il miglior giocatore NBA”, urla Masaj Ujiri al microfono a fine partita, mandando in estasi i 20.478 spettatori della Scotiabank Arena scatenati e festanti dopo aver raggiunto un traguardo storico. “Noi siamo felici che sia qui con noi a Toronto”. Una sottolineatura necessaria da parte del GM dei Raptors, che sa bene quanto sia labile il filo che tiene attaccati Leonard e la squadra canadese. Un affare che Toronto non si è lasciata sfuggire la scorsa estate, una trade tanto intrigante quanto rischiosa, ma con un chiaro obiettivo: migliorare da subito un gruppo che troppo spesso aveva deluso sul più bello, andare all-in e provare ad arrivare dove mai prima ci si era riusciti ad avventurare. A prescindere da quello che accadrà il prossimo 30 giugno, dalla vittoria o dalla sconfitta contro Golden State alle Finals, a Toronto sanno di aver fatto il massimo in questi ultimi otto mesi per garantirsi una possibilità con Leonard. Una scommessa vinta, nonostante ci sia un titolo NBA da poter contendere ai bi-campioni in carica: “Non sono uno di quelli che giudica in questo modo il suo lavoro – sottolinea Leonard, replicando al commento a suo dire troppo generoso da parte di Ujiri – guardo molto di più agli aspetti che riguardano la squadra. Voglio vincere, soltanto quello, non mi preoccupo di essere il migliore di tutti. Voglio soltanto far parte del gruppo più forte, l’ho sempre detta questa cosa”. Sempre basso profilo, come d'abitudine per un personaggio del genere.