Quando poco meno di un anno fa Masai Ujiri decise di licenziare coach Dwane Casey e sacrificare DeMar DeRozan per mettere al loro posto Nick Nurse e Kawhi Leonard, si è preso un rischio. Calcolato, ma pur sempre un rischio. Un allenatore rookie e una stella reduce praticamente da una stagione saltata e con la fortissima possibilità che si trattasse di un affitto di un solo anno. Se le cose fossero andate male, i Raptors sarebbero implosi e avrebbero dovuto ricominciare tutto da capo. Se fossero andate bene, invece, senza più l’ombra ingombrante di LeBron James a dominare la Eastern Conference, avrebbero potuto arrivare a giocarsi il titolo. E tra le due alternative, i Raptors hanno pescato la seconda: battendo i Milwaukee Bucks in gara-6, la franchigia canadese ha completato la rimonta da 0-2 nella serie per staccare il biglietto per le finali NBA, le prime nella loro storia. Un’impresa straordinaria arrivata al termine di una partita in cui “rimonta” è stata la parola chiave: per ben due volte i Raptors sono andati sotto di 15 lunghezze rispetto ai Milwaukee Bucks, arrivando agli ultimi due minuti del terzo quarto sul -12. Da lì in poi però Leonard ha firmato un parziale di 10-0 in cui ha segnato 8 punti e assistito gli altri due, mentre nell’ultimo periodo i suoi compagni hanno allungato il mega parziale fino al 26-5, suggellato da una schiacciata torreggiante di Kawhi sopra l’inutile intervento di Giannis Antetokounmpo. Era il momento che la Scotiabank Arena attendeva per esplodere, anche se poi ha dovuto soffrire fino all’ultimo complice l’ultimo disperato tentativo dei Bucks, tornati per due volte sul -1 grazie a un super Brook Lopez. Ogni volta, però, o la difesa di Toronto è riuscita a fermare l’attacco a metà campo di Milwaukee (la vera chiave su cui è girata la serie) oppure in attacco i Raptors hanno trovato canestri cruciali, come una tripla dall’angolo di Marc Gasol per il +4 a 3:50 dalla fine, l’unico tiro da tre segnato da Leonard su 8 tentativi a 3 minuti dalla fine (con rimbalzo prima sul ferro e poi sul tabellone, sulla falsariga del tiro decisivo contro Philadelphia) e un canestro da rimbalzo d’attacco di Pascal Siakam dopo una stoppata clamorosa di Antetokounmpo su Leonard. Giocate cruciali su cui i Raptors hanno costruito il loro successo, scatenando la festa al termine di un ultimo minuto di gioco interminabile per via delle interruzioni e dei replay da controllare.