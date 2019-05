Sotto 0-2 nella serie contro i Milwaukee Bucks, in pochi al di fuori del Canada avrebbero scommesso che dopo gara-5 i Toronto Raptors si sarebbero ritrovati sopra 3-2 nelle finali di conference. E visto come erano andati i playoff, praticamente nessuno avrebbe potuto prevedere che uno dei motivi più importanti sarebbe stato Fred VanVleet. Il playmaker di riserva dei canadesi era infatti reduce da dei playoff a dir poco disastrosi al tiro: dopo aver cominciato bene con 3/6 dall’arco in gara-1 contro Orlando per 14 punti, VanVleet non solo non ha più superato la doppia cifra, ma soprattutto ha tirato 5/35 dalla lunga distanza, un 14% che diventava solamente 21.7% considerando anche i tiri da due punti. Non esattamente una novità per lui: in carriera ai regular season la sua percentuale da tre punti è un ottimo 39%, ma nei playoff crolla al 27.3%. E anche nella vittoria al doppio supplementare di gara-3 contro i Bucks VanVleet ha tirato malissimo, chiudendo con 1/11 dal campo e 1/8 dalla lunga distanza, salvandosi solamente grazie alla difesa arcigna e alle difficoltà affrontate anche da Danny Green, ugualmente in crisi con il tiro (4/19 nella serie). Poi è successo qualcosa di inaspettato: tra gara-3 e gara-4 la fidanzata di VanVleet ha partorito il suo secondo genito, Fred Jr., che era atteso solamente per il 31 maggio. E da lì in poi VanVleet, per un motivo o per un altro, si è sbloccato: dopo il 3/3 dalla lunga distanza di gara-4 per 13 punti, la guardia ha disputato la miglior prestazione in carriera ai playoff segnando 21 punti tutti da tre punti, con un 7/9 assolutamente decisivo per le sorti dei Raptors. Quanto cruciali? Basti questo dato: in una vittoria di soli 6 punti in cui il migliore dei suoi compagni ha avuto un plus-minus al massimo di +9, VanVleet nei 37 minuti disputati sul parquet ha fatto registrare un incredibile +28. E non solo: VanVleet ha realizzato la sua settima tripla a 2:19 dalla fine, spezzando la parità appena raggiunta dai Bucks con un canestro di Brook Lopez e dando il via al parziale di 12-6 con cui i canadesi hanno espugnato il Fiserv Forum.