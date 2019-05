Dopo cinque giorni di attesa, finalmente è il momento di cominciare: le finali NBA 2019 alzano il sipario alla Scotiabank Arena di Toronto, dove i Raptors ospiteranno i campioni in carica dei Golden State Warriors per dare il via all’atto conclusivo dei playoff. Una serie che si preannuncia entusiasmante e che si potrà seguire in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming eccezionalmente aperto a tutti sul sito di Sky Sport, con la telecronaca in diretta da Toronto di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Si affrontano una cenerentola e una veterana: i Raptors sono alla prima apparizione alle Finals nella storia della franchigia, guidate da uno straordinario Kawhi Leonard. Dall’altra parte invece gli Warriors sono alle quinte finali in fila con il quartetto formato da Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala guidato da coach Steve Kerr che ha preso parte a tutte le cavalcate. La grande incognita sulla serie è l’assenza di Kevin Durant: l’MVP delle ultime due finali è alle prese con un infortunio al polpaccio che lo terrà fuori come minimo per gara-1, ma non è ancora chiaro quando e se tornerà per le Finals. In ogni caso i suoi compagni hanno dimostrato sia contro Houston che contro Portland di poter vincere anche senza di lui, inanellando sei successi consecutivi da quando si è infortunato senza mai perdere. A interrompere la loro striscia ci proverà allora Toronto, anche lei reduce da quattro vittorie in fila che le hanno permesso di rimontare i Milwaukee Bucks da 0-2 nella serie e di staccare il biglietto per le finali. L’appuntamento con gara-1 è finalmente arrivato: Raptors da una parte, Warriors dall’altra, comincia l’atto finale della stagione NBA.