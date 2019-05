Pascal Siakam. Un giocatore a cui sono bastati i primi 40 minuti in carriera sul parquet in una finale NBA per entrare di diritto nella storia dell’atto conclusivo più suggestivo e spettacolare della stagione. È lui l’eroe di gara-1 in casa Raptors, davanti ai quasi 20.000 spettatori di Toronto, alle migliaia di Jurassic Park fuori dall’arena e ai milioni di canadesi che hanno tifato con trasporto davanti la TV. Il n°43 dei Raptors è sublime su entrambi i lati del campo, autore di 32 punti con 14/17 dal campo, otto rimbalzi, cinque assist e di ben 11 canestri in fila a cavallo tra il secondo il quarto periodo. Una certezza a cui aggrapparsi quando più conta: in post basso, dall’arco, in avvicinamento, spalle a canestro, anche tirando a casaccio verso il tabellone. Gli dei del basket sono con lui e con Toronto, che per tre quarti resta avanti nonostante Kawhi Leonard non vesta i panni da supereroe: alla sirena finale sono 23 punti, otto rimbalzi e cinque assist per l’ex Spurs che resta sul parquet 43 minuti, nonostante la brillantezza fisica ormai sia soltanto un ricordo lontano. Il suo +11 di plus/minus è pari soltanto a quello raccolto da Kyle Lowry, che in attacco non trova mai il fondo della retina – tranne quando c’è da mettere la ciliegina sulla torta con la tripla nell’ultimo minuto – ma nella costruzione del gioco e in difesa è decisivo sulle sorti del match. A segnare i suoi canestri ci pensano gli altri due titolari: Marc Gasol, che chiude con 20 punti e sette rimbalzi la sua prima finale NBA in carriera; Danny Green, che ritrova la mira quando più serve e mette a segno tre canestri pesanti che soffiano il vento nelle vele di Toronto nei momenti cruciali del match. La rotazione canadese è ovviamente ridotta, Serge Ibaka è modesto nell’impatto, Patrick McCaw segna la tripla dell’ex e nulla più, mentre Fred VanVleet lascia eccome il segno: 33 minuti sul parquet e 15 punti pesantissimi a gara in corso. Anche per lui il plus/minus dice +11, come Leonard e Lowry. Un sesto uomo di lusso su cui fare affidamento, in una serata perfetta che a Toronto pubblico e squadra difficilmente dimenticheranno.