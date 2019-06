Basta stare attorno a Buddy Hield per cinque minuti per capire perché viene soprannominato “Buddy Love”, come suggerisce anche il suo account Twitter. Ospite d’onore della mostra NBA Crossover a Milano, la guardia dei Sacramento Kings ha mostrato una disponibilità e una simpatia veramente rara per un giocatore NBA ogni volta che si è ritrovato a contatto con le persone con cui ha interagito. Affabile, curioso, sempre pronto alla battuta e alla risata: c’è un motivo se su di lui si è detto che ha “quel tipo di carisma che invoglia gli altri a stargli attorno”. Un esempio su tutti: quando è stato chiamato a estrarre dieci numeri da un sacchetto per una sessione “privata” di domande e risposte — dopo averne già passati oltre venti davanti ai clienti di Sky Extra a seguito della visione di gara-1 tra Toronto e Golden State — ha trasformato il tentativo di estrarre i numeri di due tifosi dei Kings presenti con la sua maglia in una divertente gag che ha scatenato le risate di tutti i presenti. Anche nei divanetti sul retro, poi, ha intrattenuto i dieci fortunati per un quarto d’ora di chiacchiere come se fosse il migliore amico di tutti, chiedendo consigli sul cibo e sullo shopping a Milano e mostrandosi estremamente curioso, tanto da chiedere informazioni su come vedere l’Ultima Cena (pur essendo convinto che fosse un quadro e non un affresco, ma si può perdonare). Un comportamento esemplare che conferma quanto di buono è stato detto su di lui in questi tre anni di NBA, dove viene descritto — e si auto-descrive, anche qui con il suo sorrisone stampato sul volto e l’accento bahamense strascicato — come il giocatore più simpatico nello spogliatoio dei Sacramento Kings, una delle squadre più sorprendenti e divertenti della regular season che si è appena conclusa.

L’ambiente positivo dello spogliatoio dei Kings

Quando ci sediamo a parlare con lui dopo aver finito di posare per foto ricordo e aver firmato autografi per tutti, la chiacchierata non può che cominciare dalla stagione, sua e dei Kings: “Nessuno si aspettava che facessimo così bene, ma avevo lavorato tanto con il mio preparatore durante la scorsa estate, mettendoci degli obiettivi individuali abbastanza alti” ha detto. “E sapevo che, se fossero coincisi con quelli della squadra, avremmo potuto avere successo. Con l’andare del tempo ci siamo accorti che potevamo competere con chiunque e questo ci ha dato enorme fiducia: anche se non abbiamo raggiunto l’obiettivo dei playoff, speriamo di portare questa inerzia positiva anche alla prossima stagione ed essere ancora migliori”. La chimica di squadra è stato uno dei segreti del successo dei Kings e nulla lo esemplifica come il suo rapporto con Bogdan Bogdanovic: pur provenendo da parti diversissime del mondo — uno dalle Bahamas, l’altro dalla Serbia — e pur essendo di fatto in competizione per gli stessi minuti — quelli di guardia tiratrice al fianco della point guard De’Aaron Fox —, i due sono diventati amici praticamente inseparabili. “Di sicuro avere chimica ci aiuta: quando ti diverti a giocare con i tuoi compagni anche nei momenti più difficili sai che ciascuno tiene all’altro come persona prima ancora che come giocatore. Se non ti piace giocare con i tuoi compagni, allora non puoi giocare nella nostra squadra: ci vediamo tra di noi più di quanto vediamo le nostre famiglie, perciò andare d’accordo è fondamentale”.

L’obiettivo individuale: andare in lunetta per segnare 25 punti a partita

Nell’ultima stagione Hield insieme a Fox è stato uno dei volti principali della stagione dei Kings, che ha guidato come miglior realizzatore alla ragguardevole media di 20.7 punti a partita. Una quota che hanno raggiunto solo poco più di 30 giocatori in tutta la NBA e che lui è riuscito a costruire soprattutto grazie alle triple, avendone segnate ben 278 nel corso della stagione — una quota che prima del 2014-15 non aveva mai raggiunto nessuno e che, nella storia della NBA, hanno registrato solamente Steph Curry (cinque volte), Klay Thompson (una volta) e James Harden (una volta). “Sono ancora lontano dai loro livelli” ammette Hield, “perché loro sono giocatori che hanno lasciato un segno nella storia del gioco, cosa che io non ho fatto. Ma l’obiettivo è raggiungerli, prima o poi”. Un lavoro che è cominciato già da questa estate con un obiettivo ben preciso per scalare ancora più posizioni in quella top-30: “L’obiettivo è lavorare sulla creazione di contatti per procurarmi più viaggi in lunetta ed essere più efficiente. Lo scorso anno ne ho tirati pochi [2.4 liberi a partita, solo Klay Thompson ha fatto peggio di lui tra i “ventellisti” NBA, ndr] ed è un numero che posso sicuramente migliorare. Se riuscissi a tirarne quattro-cinque-sei in più, riuscirei a far salire la mia media punti a 25 a partita, che è l’obiettivo per l’anno prossimo”.