Quando e se i Golden State Warriors vinceranno il loro quarto titolo in cinque anni, il racconto della loro epopea non potrà che passare da questa vittoria in gara-2 sul campo dei Toronto Raptors. Mai negli ultimi cinque viaggi alle Finals infatti la squadra di coach Steve Kerr era stata messa così alle corde dalla sfortuna: già privi di Kevin Durant, i campioni in carica hanno visto Steph Curry (alle prese con un caso di disidratazione) e Andre Iguodala (botta in testa in uno scontro con Marc Gasol) accusare dolori nel corso di un primo tempo drammatico. Golden State è così finita sotto anche di 12 lunghezze contro dei Raptors apparsi in totale controllo della gara, ma si è risvegliata improvvisamente in chiusura di secondo quarto andando all’intervallo sotto solamente di 5-0 lunghezze e poi ha aperto in due la partita con uno spettacolare parziale di 18-0 per cominciare il secondo tempo. Sembrava fatta, ma la sfortuna si è accanita di nuovo su di loro: Kevon Looney ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio al petto e lo stesso ha dovuto fare Klay Thompson in apertura di ultimo quarto per un problema muscolare al bicipite femorale. Con una rotazione ridotta ai minimi termini, i campioni in carica hanno trovato risposte inaspettate nelle riserve come Quinn Cook, Shaun Livingston e Andrew Bogut, autore del canestro del +12 a 5:39 dalla fine che sembrava aver definitivamente indirizzato la partita nelle loro mani. Da lì in poi però la stanchezza di Curry e soci e la disperazione dei Raptors hanno dato vita a un parziale di 10-0 che ha riaperto la partita, prima del suo epilogo più incredibile: in un possesso in cui Golden State ha rischiato di perdere il pallone almeno tre volte, Livingston ha trovato Andre Iguodala completamente da solo sul perimetro con il cronometro che si avvicinava ai 24 secondi. E l'MVP delle Finals 2015 — che prima di gara-2 aveva sbagliato 11 triple consecutive dalla serie contro Houston in poi — ha messo a segno il canestro del +5 a meno di 6 secondi dalla fine, potenzialmente uno dei più pesanti dell’era Steve Kerr, regalando il successo agli Warriors.