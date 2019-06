La dinamica dell’infortunio: caduta scomposta dopo un tiro da tre

Il momento cruciale della partita del n°11 di Golden State passa quasi del tutto inosservato, visto il ritmo frenetico di un quarto periodo in cui gli Warriors si sono ritrovati a fare gara di testa dopo aver sofferto per tutto il primo tempo. Sul cronometro c'erano ancora 10 minuti e 40 secondi da giocare quando il n°11 degli Warriors tenta l’ennesima tripla della sua partita, ma ricadendo non chiude bene il compasso delle gambe e sulla pressione di Danny Green – che non lo tocca, né lo sbilancia in alcun modo – collassa sulla parte sinistra del proprio corpo, rischiando la spaccata e contorcendo in maniera innaturale il quadricipite. Un campanello d’allarme che nessuno nota, tranne il diretto interessato che inizia a zoppicare leggermente e soprattutto a testare la tenuta del muscolo. A ogni pausa la mano resta fissa nella parte posteriore della coscia sinistra e le smorfie non lasciano immaginare nulla di buono, anche se di uscire dal campo non se ne parla neanche. Thompson continua così per un paio di minuti, tirando e stendendo di continuo una gamba che non vuol saperne di tornare a posto, fino a quando dopo la transizione a vuoto dei suoi è costretto a chiedere il cambio. Il gioco dopo l’azione d’attacco di Golden State – una tripla di Quinn Cook festeggiata da tutta la panchina con una vera e propria invasione di campo - non si ferma, ma Thompson non ha più le forze per correre dietro agli avversari: Toronto ne approfitta e in superiorità numerica segna la tripla che accorcia le distanze e fa imbestialire il n°11 Warriors. Curry prova a consolarlo in panchina, ma il compagno prende subito la direzione degli spogliatoi senza voltarsi indietro. Un’assenza pesante, che non ha inciso in un finale di partita dominato tecnicamente da Golden State, ma che potrebbe ripresentarsi anche nelle prossime sfide. Ai bi-campioni in carica insomma mancava soltanto questa.