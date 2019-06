La stagione NBA non è ancora conclusa, ma è già tempo di pensare al resto dell’estate. E non solamente per il mercato, ma per l’impegno che vedrà la nazionale statunitense in Cina per i Mondiali del prossimo mese di settembre. Il roster a disposizione di coach Gregg Popovich non è ancora definito, ma stanno arrivando le convocazioni per il training camp che si terrà dal 5 all’8 agosto nella tradizionale cornice di Las Vegas. Lì ci saranno 18 giocatori da cui verranno scelti i 12 che comporranno la squadra che dovrà difendere l’oro conquistato in Spagna nel 2014. Di quel gruppo torneranno a far parte sicuramente James Harden ed Anthony Davis, che dopo aver saltato l’impegno con le Olimpiadi di Rio nel 2016 saranno i due nomi più importanti della nazionale a stelle e strisce. Non che gli altri siano giocatori di poco conto: sono 15 infatti i giocatori la cui presenza al training camp è stata confermata, tra cui Damian Lillard e C.J. McCollum dei Portland Trail Blazers, Kemba Walker degli Charlotte Hornets, Bradley Beal degli Washington Wizards, Eric Gordon degli Houston Rockets e Donovan Mitchell degli Utah Jazz. Ben fornito anche il reparto esterni, nel quale sono stati convocati anche Jayson Tatum dei Boston Celtics, Khris Middleton dei Milwaukee Bucks e Kyle Kuzma dei Los Angeles Lakers, oltre che due veterani come P.J. Tucker dei Rockets e Paul Millsap dei Denver Nuggets. Tra i lunghi, invece, i giocatori attesi a Las Vegas sono LaMarcus Aldridge dei San Antonio Spurs, Andre Drummond dei Detroit Pistons, Kevin Love dei Cleveland Cavaliers e Brook Lopez dei Milwaukee Bucks, portando il totale a 17 giocatori, lasciando quindi uno spazio libero per un altro giocatore – magari tra i giocatori attualmente impegnati con le NBA Finals come Steph Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Kawhi Leonard e Kyle Lowry. Oppure, come già si vocifera da qualche tempo, l’ultimo posto potrebbe essere destinato a Zion Williamson, facendolo debuttare con la nazionale prima ancora di vederlo su un campo della NBA.

Select Team: ci saranno Bagley e Collins

Oltre ai convocati della nazionale "senior", è sempre interessante scoprire quali giocatori vengono selezionati per far parte del "Select Team", la squadra "sparring partner" dei big per gli allenamenti e le partitelle. Tra questi ci saranno sicuramente Marvin Bagley dei Sacramento Kings e John Collins degli Atlanta Hawks, anche se c'è da aspettarsi che diversi altri giovani di grande interesse al primo o al secondo anno di NBA verranno chiamati per partecipare al training camp.