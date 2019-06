Per amore si farebbe di tutto, anche andare a Toronto a godersi uno spettacolo unico come le Finals NBA, in un momento particolare per la storia della pallacanestro in Canada come questa gara-5. Così Cristiana Dell'Anna, svestiti i panni della sanguinaria Patrizia di Gomorra, ha felicemente indossato quelli della moglie di Emanuele - il suo compagno, ex giocatore di basket e grande appassionato di NBA: "Questa è la mia prima partita della mia vita a cui assisto dal vivo", racconta a uno "spaventato" Alessandro Mamoli, che scherza facendo riferimento al personaggio interpretato nella fortunata serie televisiva prodotta da Sky Atlantic e che le ricorda quanti milioni di appassionati vorrebbero essere al posto suo: "Farò di tutto per concentrare questa attenzione e trasformarla in energia positiva", commenta divertita, nonostante ammetta di non essere una grande esperta ("So che Leonard è quello più bravo di tutti, che però non parla mai"). L'attrice, che spesso è a Los Angeles perché il suo agente vive lì, non ha escluso che, in caso di gara-6, potrebbe bissare la follia volando anche a Oakland per seguire un'altra partita dal vivo. Di pronostici invece meglio non parlare - "Da quando ho iniziato a farne non riesco più a indovinare un risultato, prima con il Napoli ci riuscivo spesso" - mentre suo marito veste divertito la maglietta dei Raptors, ricordato da uomo del sud uno dei tanti paradossi a cui può portarti la passione per uno sport come il basket NBA: "Per noi oggi è il primo giorno da diversamente meridionali: noi oggi tifiamo il nord. Due napoletani che tifano il nord come mai nella vita". La bellezza e il fascino NBA sta anche in questo, oltre all'avere la fortuna di godersi uno spettacolo unico nel suo genere dal vivo.