Toronto Raptors-Golden State Warriors 105-106

Una partita infinita, una storia di vita prima ancora che di sport. Una battaglia durata letteralmente 48 minuti e conclusa con una vittoria clamorosa in volata degli Warriors, abili a stringere i denti nei momenti di difficoltà, a non abbattersi dopo l’infortunio di Kevin Durant e a rimontare nel finale rispondendo alla sfuriata di Kawhi Leonard grazie ai canestri da lontano di Steph Curry e Klay Thompson. Andrebbero descritti tutti i punti di svolta di un testa a testa in cui i campioni in carica partono forte anche grazie alla spinta e alla presenza di KD in quintetto: con lui sul parquet l’attacco funziona alla grande e i bi-campioni in carica si godono canestri dall’arco e automatismi magicamente ritrovati dopo le difficoltà nelle due sfide casalinghe perse alla Oracle Arena. La partita dell’All-Star ex-Thunder però finisce a inizio secondo quarto, quando dopo aver giocato 12 dei primi 14 minuti, il suo polpaccio destro torna a fare i capricci e lo fa crollare letteralmente a terra mentre ha il pallone tra le mani. Una scena che scuote tutti, compagni e avversari, che tuttavia non risparmiano energie in una sfida in cui a quel punto Golden State sa di doversi affidare agli Splash Brothers. Curry segna 23 punti nel solo primo tempo, tira il fiato per buona parte della ripresa, ma piazza poi la zampata da tre punti a 80 secondi dalla sirena. La sua tripla è l’intermezzo ideale ai due acuti firmati Thompson, che chiude con 26 punti complessivi e 7/13 dalla lunga distanza, in una serata ispirata per gli Warriors dall’arco (20 canestri di squadra da lontano con oltre il 47%). Una risposta necessaria per Golden State al tentativo di fuga firmato tutto Kawhi Leonard, che con un 10-0 personale aveva ridato ai padroni di casa il primo vantaggio dopo oltre tre quarti d’astinenza. Gli Warriors dunque dilapidano le 14 lunghezze di margine accumulate nella terza frazione, si ritrovano sotto di sei, ma approfittano del fatto che i Raptors non riescono a chiudere la sfida e negli ultimi tre minuti si riprendono grazie ad astuzia e talento il vantaggio. Gli arbitri annullano la schiacciata a rimbalzo d’attacco di DeMarcus Cousins, che trova il tempo a 15 secondi dalla sirena di commettere un fallo sul blocco che regala a Toronto il possesso che può valere il titolo. I canadesi costruiscono bene la tripla in angolo per Kyle Lowry, che si spegne però sulla struttura laterale del tabellone.