Restare a Golden State un altro anno e rimandare la free agency

Restare nel contratto e aspettare – stavolta senza forzare il recupero - diventa uno scenario tutt’altro che secondario, anche perché la reazione spontanea del gruppo e della dirigenza nei suoi confronti è andata ben oltre il semplice senso di colpa. Gli Warriors si sono stretti come una famiglia attorno a lui, le lacrime di Myers sono soltanto uno dei tanti gesti d’affetto arrivato dallo spogliatoio dei bi-campioni in carica. Durant con questo sforzo scellerato ha dimostrato una volta di più di essere un giocatore non compreso fino in fondo dai media e da chi ne racconta la carriera. L’ex Thunder è stato additato come un traditore, poi come un mitomane che passa le giornate a usare i suoi account fake sui social e infine come l’approfittatore che non voleva tornare sul parquet per non rischiare di farsi male e compromettere il suo futuro in giro per la Lega. Le precauzioni prese invece erano necessarie e sono state bypassate forse con troppa fretta, ma Durant ci ha provato lo stesso – dimostrando di poter essere decisivo anche non essendo al 100% della forma, prima di alzare bandiera bianca. Adesso i suoi compagni avranno una motivazione in più per provare a completare una rimonta che avrebbe un sapore storico, ma al tempo stesso KD dovrà valutare cosa fare tra tre settimane. E quei 31.5 milioni previsti dal suo contratto assumono tutto un altro aspetto, soprattutto nel caso in cui venga confermata la durata dello stop post-infortunio. Rimandare di 12 mesi la partenza eventuale dalla Baia potrebbe avere un suo perché, a patto però di non forzare più la mano e rischiare ulteriori ricadute.