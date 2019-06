KOBE BRYANT | Infortunato nel marzo 2013 a 34 anni, tornato sul parquet dopo nove mesi | Tre anni in più per Bryant rispetto a Durant nel momento dell'infortunio: una differenza che durante un recupero del genere può rivelarsi decisiva. Il n°24 dei Lakers ha continuato a giocare per altri tre anni (la prima stagione restò in campo soltanto sei partite), togliendosi altre soddisfazioni a livello personale, ma senza tornare mai a performare ai livelli precedenti all'infortunio. La rottura del tendine d'Achille ha rappresentato per lui l'inizio della fine della sua carriera