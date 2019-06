Toronto a un passo dal titolo: “Sento di far parte della crescita dei Raptors”

In attesa di saperne di più sul suo futuro e reduce da una deludente stagione con i Detroit Pistons, Calderon dice di non aver ancora pensato a cosa succederà nelle prossime settimane alla sua carriera – è un argomento che evita con facilità, come un avversario sfidato in campo aperto e saltato dal palleggio – mentre parla con piacere dei suoi Raptors. Era presente alla Scotiabank Arena durante gara-7 della semifinale contro Philadelphia, ha trattenuto il fiato e poi esultato come tutto il popolo canadese sul canestro di Kawhi Leonard alla sirena, ma poi come sempre successo da 15 anni a questa parte, terminato l’anno scolastico dei suoi ragazzi, è partito alla volta della Spagna e diretto a Villanueva de la Serena – casa sua, nel sud della penisola iberica. Anche da lì però è impossibile non seguire con attenzione le Finals NBA: “Il fatto che i Raptors siano arrivati fino in fondo in questa stagione è certamente qualcosa di importante, di speciale. Non solo per quello che è il mio passato. Credo che in generale per il bene della Lega e per i tifosi sia importante dimostrare che anche altre squadre siano in grado di competere ad alto livello e vincere. Sul piano personale non può che essere diverso, sono stato otto anni a Toronto: a quei tempi abbiamo riportato la squadra ai playoff dopo un periodo difficile, vinto la Division e in generale fatto tante cose positive per la franchigia. Da quel momento l’organizzazione ha continuato a crescere, i tifosi sono aumentati. Sai cosa significa sentirsi parte di qualcosa, anche senza esserne più protagonista in prima persona? Ecco perché per me queste Finals con i Raptors rappresentano qualcosa di speciale”. Lo ripete con il sorriso sulle labbra, senza un velo di malinconia. Qualche anno fa un traguardo del genere sarebbe stato impensabile, ma in NBA lo scenario può cambiare in fretta. “Penso che la cosa migliore da sempre garantita dalla NBA è il fatto che ogni squadra potenzialmente può fare un salto in avanti. In Europa non puoi pensare che questa accada: a livello economico le cose funzionano in maniera differente. Le regole NBA, il Draft, i vincoli nelle trade e tutto il resto permettono alle 30 franchigie di sognare di diventare campioni. In Italia ad esempio molte squadre sono tagliate fuori: senza soldi non puoi prendere i miglior giocatori. Anche per questo l’exploit dei Raptors non è una grande sorpresa: tutte le squadre ambiscono a un risultato importante, basta fare le cose per bene. Un po’ di fortuna quando si tratta di scegliere al Draft, mettere sotto contratto il free agent perfetto per l’occasione (ogni riferimento a Kawhi Leonard non è puramente casuale, ndr): sai che in qualche modo puoi farcela”.