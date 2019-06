Tutto il roster (Harden incluso, ma soltanto per modo di dire) in vendita, una rivoluzione paventata a parole e applicata al momento nei fatti facendo fuori buona parte dello staff di allenatori, Mike D’Antoni ancora impegnato in una trattativa per giungere al rinnovo lontana da una conclusione. I Rockets sono diventati una polveriera nell’ultimo mese, nonostante i tanti infortuni in casa Golden State potrebbero portare i texani a recitare il ruolo di nuova protagonista della Western Conference. Per farlo però ci sarebbe bisogno di concordia e unità d’intenti: condizioni venute sempre meno nelle ultime settimane, in una franchigia che si è in parte ripiegata su sé stessa dopo l’occasione persa contro gli Warriors in semifinale di Conference. Il problema principale, quello che preoccupa tutta la dirigenza, è la rottura in campo e fuori tra Harden e Paul: un rapporto logorato dalle fasi diverse vissute da entrambi - il Barba è nel pieno della sua carriera, mentre CP3 mostra chiari segni di cedimento fisico - e reso ancora più complicato da digerire a causa dello stile di gioco dell’MVP in carica (almeno per altri dieci giorni). Isolamenti e una conduzione di gara tutta incentrata attorno a Harden che hanno portato Paul negli ultimi mesi a chiedere più volte di restare in campo il più possibile con la second-unit, in maniera tale da poter gestire il quintetto senza l’ingombrante presenza del Barba. Dal racconto fatto in un lungo profilo su ESPN questa dinamica viene resa ancora più evidente da alcuni dettagli filtrati: “Chris vuole fare da allenatore e spiegare le cose a James - spiega una fonte interna alla squadra – ma l’atteggiamento di Harden in risposta è del tipo: ‘Non potrai mai battermi, quindi resta in silenzio e guardami giocare’”. Una situazione insostenibile, in cui l’ex Clippers ha mostrato più volte insofferenza nei confronti dell’atteggiamento di un Harden che non ha alcuna intenzione di imparare dagli altri. Una bella grana insomma, da risolvere il prima possibile in casa Rockets.