La collezione Panini NBA Sticker&Card Collection 2018-19, da vera e propria guida in figurine e card giocabili all’intera stagione appena conclusa, non poteva che completare la propria sezione speciale Il FILM della NBA con un approfondimento sulle Finals. Le ultime 6 figurine speciali raccontano infatti gli highlights del percorso trionfale che ha portato per la prima volta nella storia della NBA i Toronto Raptors ad alzare al cielo il Larry O’Brien Trophy, battendo per 4-2 i Golden State Warriors campioni in carica. Attraverso le ultime 6 figurine (da F19 a F24) i collezionisti avranno quindi la possibilità di rivivere tutte e sei le partite che si sono disputate tra la Scotiabank e la Oracle Arena, chiudendo così il racconto dell’intera annata anche sul proprio album.

Si parte dunque da gara-1, dalla notte in cui è brillata la stella di Pascal Siakam, al quale è dedicata la figurina F19 che lo immortala in un volo a canestro: l’ala camerunese ha fatto registrare 32 punti, 8 rimbalzi e 5 assist in 40 minuti di gioco, regalando ai suoi la prima storica vittoria nelle Finals (118-109). Già, perché Toronto, oltre a non aver mai vinto prima un anello NBA, non aveva neanche mai avuto la chance di giocarsi il titolo.

Sotto 1-0, l’anima dei campioni è venuta fuori: nonostante l’assenza di Kevin Durant per infortunio gli Warriors sono riusciti subito a raddrizzare la serie pareggiando i conti in gara-2. A decidere la partita, con Toronto indietro di appena due lunghezze, è stato un tiro da tre punti di Andre Iguodala, protagonista della figurina F20, a meno di 10 secondi dalla fine: il finale recita 109 Golden State, 104 Toronto.

Tutte le sei figurine finali verranno inviate gratuitamente a tutti coloro che avranno completato la collezzione NBA Sticker&Card collection 2018-19 attraverso un ordine di figurine mancanti.