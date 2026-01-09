Nella notte Bulls e Heat dovevano incontrarsi per quello che sarebbe dovuto essere l’ennesimo capitolo di una sfida classica della Eastern Conference. Il parquet dello United Center di Chicago, utilizzato la sera prima per una gara di hockey su ghiaccio, non è risultato agibile per via della troppa umidità accumulata. Gli arbitri, onde evitare tra le altre cose un alto rischio di infortuni, hanno quindi deciso di rinviare la gara a data da destinarsi

Nulla da fare per Bulls e Heat, pronti ad affrontarsi nella notte in quella che è ormai una sfida classica della Eastern Conference. Il parquet dello United Center, dove la sera prima avevano giocato i Blackhawks della NHL, infatti, nonostante i ripetuti tentativi di asciugarlo da parte del personale addetto, impegnato per più di due ore con straccio e panni, è risultato troppo umido e la quantità e la persistenza della condensa hanno costretto gli ufficiali di gara a ritenere non praticabile il campo da gioco. Dopo una lunga attesa, conle due squadre a bordocampo ad attendere eventuali sviluppi, la partita è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi tra i comprensibili mugugni degli spettatori sugli spalti.