Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, il parquet dello United Center non è agibile: rimandata la sfida tra Bulls e Heat

NBA

Nella notte Bulls e Heat dovevano incontrarsi per quello che sarebbe dovuto essere l’ennesimo capitolo di una sfida classica della Eastern Conference. Il parquet dello United Center di Chicago, utilizzato la sera prima per una gara di hockey su ghiaccio, non è risultato agibile per via della troppa umidità accumulata. Gli arbitri, onde evitare tra le altre cose un alto rischio di infortuni, hanno quindi deciso di rinviare la gara a data da destinarsi

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA

 

Nulla da fare per Bulls e Heat, pronti ad affrontarsi nella notte in quella che è ormai una sfida classica della Eastern Conference. Il parquet dello United Center, dove la sera prima avevano giocato i Blackhawks della NHL, infatti, nonostante i ripetuti tentativi di asciugarlo da parte del personale addetto, impegnato per più di due ore con straccio e panni, è risultato troppo umido e la quantità e la persistenza della condensa hanno costretto gli ufficiali di gara a ritenere non praticabile il campo da gioco. Dopo una lunga attesa, conle due squadre a bordocampo ad attendere eventuali sviluppila partita è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi tra i comprensibili mugugni degli spettatori sugli spalti.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Atlanta manda Young a Washington

NBA

La notizia era nell’aria da diverse settimane e negli ultimi giorni i rumors si erano fatti più...

Carlisle, la vittoria numero 1.000 è "maledetta"

NBA

Da quasi un mese Rick Carlisle è fermo a quota 999 vittorie in carriera da allenatore, dovendo...

Atlanta ora mette davvero Trae Young sul mercato

NBA

Come si vociferava da tempo, il rapporto tra Trae Young e gli Hawks sembra essere arrivato al...

Booker è 'clutch': tutti i suoi canestri decisivi

NBA

Nella notte Devin Booker ha affondato i Thunder campioni in carica con una tripla a 0.7 secondi...

Green, altra espulsione. "Abbiamo bisogno di lui"

NBA

Per la seconda volta nelle ultime 8 partite Draymond Green è stato espulso, complici due falli...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS