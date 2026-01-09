Offerte Sky
NBA, ottime notizie per OKC: Topic ha concluso la chemioterapia e vuole tornare in campo

NBA

Alla fine dell’ottobre scorso la notizia della malattia di Nikola Topic, colpito da una forma cancerogena ai testicoli, aveva lasciato sotto shock tifosi e appassionati in tutto il mondo. Ora, però, a nemmeno tre mesi dall’annuncio, l’agente del giocatore dei Thunder ha fatto sapere che il serbo avrebbe completato con successo il ciclo di chemioterapia previsto e ora vorrebbe tornare in campo entro questa stagione

Buone, anzi ottime notizie per Nikola Topic, promettentissimo playmaker serbo in forza a Oklahoma City che lo scorso ottobre aveva reso noto di soffrire di una forma cancerogena ai testicoli. Allora Sam PrestiGeneral Manager dei Thunder cha avevano scelto Topic con la 12^ chiamata al Draft del 2024, aveva dichiarato che i medici professavano ottimismo in merito al percorso di guarigione del giocatore, ma ne aveva altresì annunciato lo stop a tempo indeterminato. Ora, però, a poco più di due mesi da quella triste notizia, ne è arrivata una decisamente più gradita. 

Topic sta meglio e vuole giocare

Parlando con la testata serba Sportal, Misko Raznovic, agente di Topic, ha infatti rivelato che il suo assistito avrebbe concluso con successo il ciclo di chemioterapia prescrittogli dai medici curanti e sarebbe pronto a tornare ad allenarsi. A dire il vero, secondo quanto affermato da Raznovic, il giocatore non avrebbe mai smesso di fare attività fisica anche durante il periodo più delicato delle cure, ma d’ora in avanti potrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni. E, sempre secondo Raznovic, salvo l’insorgere di nuove problematiche imprevedibili al momento, l’idea sarebbe quella di scendere in campo già durante questa stagionein G League o addirittura in NBA con la maglia dei campioni in carica.

Diagnosticato cancro ai testicoli a Nikola Topic

