In NBA spesso, dietro i nomi coinvolti in uno scambio, ci sono ragioni salariali più o meno evidenti, possibilità di cambiare l’impatto di un contratto o della permanenza di un giocatore in una franchigia. Oltre all’aspetto tecnico insomma, ci sono decine di motivazioni che spingono una squadra a liberarsi di un determinato contratto, dei diritti a esso legati ed eventualmente a scelte, opzioni e tutto il resto. Nel caso però di Atlanta e Portland le cose sono molto più semplici e lineari: Evan Turner va agli Hawks in cambio di Kent Bazemore, punto. Una trade che non ha alcun tipo di impatto sul salary cap delle due squadre (la differenza tra i contratti è di 700mila dollari, 19.3 milioni uno e 18.6 l’altro), né sulla durata degli accordi: entrambi sono all’ultimo anno di contratto, senza clausole per il futuro e lasciando libertà d’azione a Portland e Atlanta. Insomma, per una volta si parla davvero solo ed esclusivamente di una decisione tecnica: Turner lascia così l’Oregon dopo tre anni, al termine di una stagione giocata da riserva di lusso che spesso ha dato una mano ai Blazers nella cavalcata fino alle finali di Conference. Bazemore invece, reduce da cinque stagioni in Georgia, era il giocatore che da più tempo faceva parte del roster degli Hawks e il terzo più anziano dopo Vince Carter (42 anni, che potrebbe andare via) e Mason Plumlee (30). Nell’ultimo anno Bazemore ha giocato 35 partite da titolare delle 67 complessivi in cui è sceso in campo con Atlanta, diventato via via sempre più marginale in un progetto che ha puntato sempre più sui giovani con il passare delle settimane.