I Mavericks, dopo un inizio di stagione complicato sembrano essersi rilanciati e sono tornati all’inseguimento di un piazzamento al play-in. Sacramento, invece, vive una stagione ben al di sotto delle aspettative iniziali e al momento è ultima a Ovest. La sfida tra Kings e Mavs arriva questa sera in diretta dalle 23 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna

A Sacramento la stagione era iniziata con l’auspicio di poter sorprendere i molti appassionati e addetti ai lavori che avevano storto il naso di fronte alle scelte di mercato effettuate in estate e che avevano portato alla costruzione di una squadra piena di veterani e dal roster poco equilibrato. Quell’auspicio, però, è durato ben poco, perché la squadra ha da subito mostrato limiti evidenti e nelle ultime dieci partite è riuscita a vincere solo due volte, precipitando all’ultimo posto nella classifica della Western Conference. In attesa che da qui alla trade deadline qualcosa cambi, magari rimediando agli errori estivi di cui sopra, i Kings sono attesi questa sera almeno ad una prova d’orgoglio davanti ai loro tifosi.