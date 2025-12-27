Offerte Sky
NBA, Sacramento ospita Dallas: la sfida in diretta su Sky Sport dalle 23

NBA

I Mavericks, dopo un inizio di stagione complicato sembrano essersi rilanciati e sono tornati all’inseguimento di un piazzamento al play-in. Sacramento, invece, vive una stagione ben al di sotto delle aspettative iniziali e al momento è ultima a Ovest. La sfida tra Kings e Mavs arriva questa sera in diretta dalle 23 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna

Sacramento la stagione era iniziata con l’auspicio di poter sorprendere i molti appassionati e addetti ai lavori che avevano storto il naso di fronte alle scelte di mercato effettuate in estate e che avevano portato alla costruzione di una squadra piena di veterani e dal roster poco equilibrato. Quell’auspicio, però, è durato ben poco, perché la squadra ha da subito mostrato limiti evidenti e nelle ultime dieci partite è riuscita a vincere solo due volte, precipitando all’ultimo posto nella classifica della Western Conference. In attesa che da qui alla trade deadline qualcosa cambi, magari rimediando agli errori estivi di cui sopra, i Kings sono attesi questa sera almeno ad una prova d’orgoglio davanti ai loro tifosi.

Dallas e i segnali positivi

Situazione molto diversa, invece per Dallas, uscita dal terremoto provocato dalla trade  che lo scorso febbraio aveva portato Luka Doncic ai Lakers con una squadra sospesa a metà tra presente e futuro. Se l'infortunio a Kyrie Irving, che potrebbe rientrare prima della fine della stagione, ha di fatto segnato il percorso dei Mavs in senso negativo, il colpo di fortuna avuto alla Lottery di maggio ha consentito ai texani di poter guardare al futuro con ottimismo. La prima scelta all'ultimo Draft, spesa senza alcuna esitazione per portarsi a casa Cooper Flagg, potrebbe infatti diventare un punto di svolta verso la rinascita, tutta da costruire attorno al talento strabordante dell'ex Duke.

