Nikola Jokic, infortunatosi stanotte contro i Miami Heat, ha subito una iperestensione del ginocchio sinistro e rimarrà fuori per quattro settimane, secondo quanto riportato da ESPN. Evitato così lo scenario peggiore per il tre volte MVP, per il quale si era temuta la rottura del crociato anteriore

I tifosi dei Denver Nuggets e gli appassionati di basket in generale possono tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto riportato da ESPN, Nikola Jokic ha evitato lo scenario peggiore, riportando solamente una iperestensione al ginocchio sinistro che lo terrà fuori per almeno quattro settimane. Il tre volte MVP si era infortunato questa notte quando il compagno di squadra Spencer Jones è ricaduto male sulla sua gamba sinistra, costringendolo a lasciare il campo già nel primo tempo. Inizialmente si era temuto che potesse esserci un interessamento del legamento crociato anteriore, ma gli esami hanno escluso un infortunio che avrebbe chiuso anticipatamente la sua stagione. Rimane comunque un bel problema per i Nuggets, già alle prese con le assenze per infortunio di Aaron Gordon, Christian Braun e Cam Johnson, lasciando Jamal Murray come unico titolare del quintetto a disposizione.