Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Giannis avverte i Bucks: "Se continuiamo a perdere, mezza squadra se ne andrà"

NBA
©Getty

Giannis Antetokounmpo è tornato in campo stanotte dopo otto gare di assenza e ha subito portato i Bucks al successo realizzando 29 punti in 25 minuti — tra cui gli ultimi due con una schiacciata a partita ormai conclusa che non è piaciuta agli avversari. Dopo la partita però sono state le sue parole a fare rumore, mandando un avvertimento ai compagni: "Siamo 11esimi a Est, perché dovremmo avere rispetto e fair play? Stiamo combattendo per le nostre vite. Se continuiamo a perdere, mezza squadra se ne andrà"

Da mesi ormai non si parla altro che del futuro di Giannis Antetokounmpo, complice anche un rendimento tutt’altro che irresistibile dei Milwaukee Bucks in questa stagione. Il due volte MVP non ha mai fatto mistero di voler competere per il titolo adesso, messaggio che ha ribadito anche stanotte lanciando più di un segnale ai suoi compagni di squadra. Innanzitutto, pur disputando appena 25 minuti, ha realizzato 29 punti trascinandosi al successo. Gli ultimi due, in particolare, hanno fatto alzare più di un sopracciglio, andando in contropiede solitario e schiacciando con una "windmill" a gara ormai conclusa, provocando le ire dei Chicago Bulls e accendendo gli animi nel finale di gara. Dopo la partita, però, lo stesso Antetokounmpo ha spiegato le sue ragioni: "Siamo undicesimi a Est. Dobbiamo trovare la nostra identità. E se è quella di essere un po’ attaccabrighe nel finale, va bene così. Non siamo i campioni in carica. Perché dovremmo far scorrere il cronometro, mostrare rispetto e giocare pulito? Stiamo combattendo per le nostre vite in questo momento".

Un messaggio forte e chiaro, così come non ha fatto mistero della sua frustrazione: "La situazione in cui siamo è molto dura. Sono nella NBA da 13 anni: se continuiamo a perdere, probabilmente metà della squadra non sarà più qui. Non siamo una squadra da playoff. Non mi importa. Alla fine dei conti, voglio solo essere a disposizione, essere in salute e aiutare la mia squadra a vincere. Se una schiacciata a partita finita è quello che serve a tutti per darsi una svegliata e capire che stiamo combattendo per le nostre vite e dobbiamo sporcarci le mani, vada come vada".

Approfondimento

Dove finirà Giannis? Le previsioni dei bookmakers

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Giannis: "Se perdiamo, mezza squadra se ne andrà"

NBA

Giannis Antetokounmpo è tornato in campo stanotte dopo otto gare di assenza e ha subito portato i...

Sacramento-Dallas alle 23 in diretta su Sky Sport

NBA

I Mavericks, dopo un inizio di stagione complicato sembrano essersi rilanciati e sono tornati...

Redick sui Lakers: "Non ci interessa vincere"

NBA

Nella notte i Lakers sono stati travolti in casa da Houston, perdendo la terza partita...

Golden State doma il debutto di Flagg: 126-116

NBA

Golden State fa gara di testa dal primo quarto contro Dallas, approfittando dell’uscita dal campo...

San Antonio batte OKC anche a Natale: 117-102

NBA

Terza vittoria in altrettante partite per gli Spurs contro i Thunder, infliggendo ai campioni in...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS