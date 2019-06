La collezione Panini NBA Sticker&Card Collection 2018-19, da vera e propria guida in figurine e card giocabili all’intera stagione appena conclusa, non poteva che completare la propria sezione speciale Il FILM della NBA con un approfondimento sulle Finals. Le ultime 6 figurine speciali raccontano infatti gli highlights del percorso trionfale che ha portato per la prima volta nella storia della NBA i Toronto Raptors ad alzare al cielo il Larry O’Brien Trophy, battendo per 4-2 i Golden State Warriors campioni in carica. Attraverso le ultime 6 figurine (da F19 a F24) i collezionisti avranno quindi la possibilità di rivivere tutte e sei le partite che si sono disputate tra la Scotiabank e la Oracle Arena, chiudendo così il racconto dell’intera annata anche sul proprio album.

Per gara-5 ci si è spostati di nuovo in Canada, con il rientro di Kevin Durant. Dopo essersi infortunato in gara-5 in semifinale di Conference contro Houston, KD non aveva più messo piede in campo, rimanendo fuori dai giochi per circa un mese. In dubbio fino all’ultimo, al numero 35 degli Warriors è stato dato il via libera e lui ha risposto subito da campione qual è registrando 11 punti con tre triple su tre in appena 11:57 minuti di gioco. Poi la scena più triste, che ammutolisce la Scotiabank Arena e tutti i fan NBA: dopo una partenza in palleggio, Durant si è fermato uscendo dal campo a braccia. La diagnosi è senza pietà: rottura del tendine d’Achille, che lo terrà lontano dai campi per almeno un anno. Gli Warriors si sono quindi stretti attorno al loro campione e, sotto di sei lunghezze a 2:30 dalla fine, sono riusciti comunque a ribaltare la situazione e a vincere in volata 106-105 grazie a 9 punti di Thompson e Curry e una stoppata di Draymond Green, rappresentato in azione nella figurina F23.

Si è tornati quindi per l’ultima volta ad Oakland. Per l’ultima volta nel vero senso del termine, perché dall’anno prossimo gli Warriors si sposteranno a San Francisco nel nuovissimo Chase Center. Il finale di gara-6, però, per i padroni di casa, da un punto di vista sportivo, è stato drammatico: dopo aver perso Durant, anche Klay Thompson, vero mattatore del match sino a quel momento, è uscito per infortunio con un’altra diagnosi impietosa: rottura del legamento crociato anteriore. Curry ha provato di nuovo a tenere in piedi i suoi, ma Toronto è stata troppo lanciata e troppo decisa ad entrare nella storia, vincendo 114-110. Kawhi Leonard è stato nominato MVP per la seconda volta in carriera e anche un po’ d’Italia festeggia grazie alla presenza in panchina dell’assistente allenatore Sergio Scariolo. Al momento dei festeggiamenti dei neocampioni è appunto dedicata la sticker F24, l’ultima del FILM della NBA Panini che ha fissato in figurine un’intera appassionante stagione NBA.

Tutte le sei figurine finali verranno inviate gratuitamente a tutti coloro che avranno completato la collezzione NBA Sticker&Card collection 2018-19 attraverso un ordine di figurine mancanti.