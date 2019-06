J.R. Smith è stato nelle ultime settimane una delle pochissime ragioni che hanno fatto ben sperare i Cavaliers in vista del Draft, della free agency e più in generale del mercato. Il suo contratto, scomodo e pesante negli ultimi due anni post-titolo NBA, è diventato vantaggioso: dei 15.7 milioni di dollari previsti per la prossima stagione, soltanto 3.9 sono garantiti entro il 30 giugno. In soldoni: prendere JR in squadra prima dell’inizio della free agency in cambio di contratti garantiti per poi tagliarlo dal roster vuol dire risparmiare quasi 12 milioni, oltre che potersi liberare di accordi ricchi senza avere l’obbligo di doverne sostenere altri nei prossimi 12 mesi. Insomma, una soluzione ideale per le squadre che vogliono alleggerire la propria situazione salariale. Nei giorni scorsi però Cleveland ha rifiutato diverse offerte che includevano scelte al primo giro al Draft, riducendo così inevitabilmente le possibilità di trovare un accordo. Il tempo stringe infatti e le opzioni sul tavolo iniziano a scarseggiare: entro domenica bisognerà trovare un acquirente, oppure scegliere di tagliare Smith dal roster per evitare di doversi sobbarcare una spesa del genere: “Stiamo cercando in tutti i modi di capire cosa possiamo fare - racconta il GM Koby Altman - noi siamo al limite della luxury tax e il nostro obiettivo è quello di ridurre la spesa. Il resto della Lega lo sa bene e il mio lavoro è quello evitare che i Cavaliers siano costretti a spendere così tanto. Per quello bisogna valutare se da un accordo di questo tipo possiamo ricavare abbastanza valore. Ci sono opportunità in questa direzione, ma bisogna capire quanto vogliamo andare a fondo e spendere in termini di tasse per ottenere in cambio asset di pregio”. Insomma, ricevere in cambio un semplice contrattone per liberare spazio per gli altri e complicare la situazione dei Cavaliers non è nelle intenzioni della dirigenza dell’Ohio. Anche per queso riuscire a trovare un accordo diverso appare sempre più complicato.