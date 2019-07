Lasciando da parte il fatto che ammettere contatti con la famiglia potrebbe far storcere il naso al governo turco, c’è una persona che ha smentito – almeno in parte – quanto detto da Kanter. E purtroppo per lui ha una reputazione pressoché cristallina: Damian Lillard. Il giocatore franchigia dei Blazers, che ha appena trovato l’accordo per un’estensione di contratto da 194 milioni di dollari in 4 anni, ha infatti dato una versione dei fatti diversa rispetto a quella dell’ormai ex compagno. “A volte c’è la possibilità di perdere due giocatori perché ne stai aspettando uno. Quello che posso confermare è che non gli sono stati dati 6 minuti… Probabilmente era arrivato a 6 dai 45 iniziali che gli erano stati dati” ha scritto rispondendo a un tweet di un tifoso che metteva in discussione l’operato della dirigenza. “Ero presente. 45 minuti non sono tanti, ma nessuno vuole rimanere con le mani vuote” ha scritto a un altro.