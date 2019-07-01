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Mercato NBA 2019: tutte le firme del terzo giorno di free agency

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La gallery dove trovare tutti i movimenti di mercato della free agency 2019, destinata a cambiare il volto della NBA per la prossima stagione

I FREE AGENT ANCORA SENZA SQUADRA

DURANT IRVING
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Una gallery dove trovare tutti i movimenti di mercato della free agency 2019, destinata a cambiare il volto della NBA per la prossima stagione

LEGGI ANCHE: I FREE AGENT ANCORA SENZA SQUADRA
KEVIN DURANT
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KEVIN DURANT, BROOKLYN NETS: 4 ANNI, 164 MILIONI DI DOLLARI

LEGGI ANCHE: KEVIN DURANT DICE ADDIO A GOLDEN STATE E PASSA AI NETS
Kyrie Irving
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KYRIE IRVING, BROOKLYN NETS: 4 ANNI, 141 MILIONI DI DOLLARI

LEGGI ANCHE: DURANT, IRVING E JORDAN, RIVOLUZIONE IN CASA NETS
D&#39;ANGELO RUSSELL
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D'ANGELO RUSSELL, GOLDEN STATE WARRIORS: 4 ANNI, 117 MILIONI DI DOLLARI

LEGGI ANCHE: D'ANGELO RUSSELL PASSA AI GOLDEN STATE WARRIORS
AL HORFORD
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AL HORFORD, PHILADELPHIA 76ERS: 4 ANNI, 109 MILIONI DI DOLLARI

LEGGI ANCHE: HORFORD, IL GRANDE COLPO DEI SIXERS
JIMMY BUTLER
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JIMMY BUTLER, MIAMI HEAT: 4 ANNI, 142 MILIONI DI DOLLARI (Sign & Trade)

LEGGI ANCHE: JIMMY BUTLER PASSA AI MIAMI HEAT
NICOLO’ MELLI
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NICOLO’ MELLI, NEW ORLEANS PELICANS: 2 ANNI, 8 MILIONI DI DOLLARI

LEGGI ANCHE: I NUOVI PELICANS DI NICOLO' MELLI
TOBIAS HARRIS
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TOBIAS HARRIS, PHILADELPHIA 76ERS: 5 ANNI, 180 MILIONI DI DOLLARI

LEGGI ANCHE: PHILADELPHIA VA ALL-IN CON TOBIAS HARRIS
Klay Thompson
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KLAY THOMPSON, GOLDEN STATE WARRIORS | 5 ANNI, 190 MILIONI DI DOLLARI

LEGGI ANCHE: L'ANNUNCIO DI KLAY THOMPSON CITANDO DI CAPRIO
Kemba Walker
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KEMBA WALKER, BOSTON CELTICS: 4 ANNI, 141 MILIONI DI DOLLARI

Nikola Vucevic
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NIKOLA VUCEVIC, ORLANDO MAGIC: 4 ANNI, 100 MILIONI DI DOLLARI

Derrick Rose
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DERRICK ROSE, DETROIT PISTONS: 2 ANNI, 15 MILIONI

Damian Lillard
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DAMIAN LILLARD, PORTLAND TRAIL BLAZERS: 4 ANNI, 196 MILIONI DI DOLLARI (ESTENSIONE)

Kristaps Porzingis
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KRISTAPS PORZINGIS, DALLAS MAVERICKS: 5 ANNI, 158 MILIONI DI DOLLARI

KHRIS MIDDLETON
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KHRIS MIDDLETON, MILWAUKEE BUCKS: 5 ANNI, 178 MILIONI DI DOLLARI

LEGGI ANCHE: BUCKS CON MIDDLETON E LOPEZ, VIA BROGDON
Harrison Barnes
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HARRISON BARNES, SACRAMENTO KINGS: 4 ANNI, 85 MILIONI DI DOLLARI

Nikola Mirotic
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NIKOLA MIROTIC, BARCELLONA: 4 ANNI, 18 MILIONI DI EURO NETTI

Jonas Valanciunas
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JONAS VALANCIUNAS, MEMPHIS GRIZZLIES: 3 ANNI, 45 MILIONI DI DOLLARI

Brook Lopez
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BROOK LOPEZ, MILWAUKEE BUCKS: 4 ANNI, 52 MILIONI DI DOLLARI

LEGGI ANCHE: BUCKS CON MIDDLETON E LOPEZ, VIA BROGDON
Garrett Temple
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GARRETT TEMPLE, BROOKLYN NETS: 2 ANNI, 10 MILIONI DI DOLLARI

TERRY ROZIER
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TERRY ROZIER, CHARLOTTE HORNETS: 3 ANNI, 58 MILIONI DI DOLLARI (Sign & Trade)

RUDY GAY
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RUDY GAY, SAN ANTONIO SPURS: 2 ANNI, 32 MILIONI DI DOLLARI

JJ REDICK
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JJ REDICK, NEW ORLEANS PELICANS: 2 ANNI, 26.5 MILIONI DI DOLLARI

LEGGI ANCHE: I PELICANS RIPARTONO DAI GIOVANI E DA REDICK
THADDEUS YOUNG
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THADDEUS YOUNG, CHICAGO BULLS: 3 ANNI, 41 MILIONI DI DOLLARI

DEWAYNE DEDMON
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DEWAYNE DEDMON, SACRAMENTO KINGS: 3 ANNI, 41 MILIONI DI DOLLARI

AL-FAROUQ AMINU
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AL-FAROUQ AMINU, ORLANDO MAGIC: 3 ANNI, 29 MILIONI DI DOLLARI

TREVOR ARIZA
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TREVOR ARIZA, SACRAMENTO KINGS: 2 ANNI, 25 MILIONI DI DOLLARI

RICKY RUBIO
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RICKY RUBIO, PHOENIX SUNS: 3 ANNI, 51 MILIONI DI DOLLARI

JEREMY LAMB
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JEREMY LAMB, INDIANA PACERS: 3 ANNI, 31.5 MILIONI DI DOLLARI

BOJAN BOGDANOVIC
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BOJAN BOGDANOVIC, UTAH JAZZ: 4 ANNI, 73 MILIONI DI DOLLARI

MALCOLM BROGDON
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MALCOLM BROGDON, INDIANA PACERS: 4 ANNI, 85 MILIONI DI DOLLARI (ai Bucks una prima scelta e due seconde scelte)

LEGGI ANCHE: BUCKS CON MIDDLETON E LOPEZ, VIA BROGDON
THOMAS BRYANT
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THOMAS BRYANT, WASHINGTON WIZARDS: 3 ANNI, 25 MILIONI DI DOLLARI

RODNEY HOOD
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RODNEY HOOD, PORTLAND TRAIL BLAZERS: 2 ANNI, 16 MILIONI DI DOLLARI

GERALD GREEN
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GERALD GREEN, HOUSTON ROCKETS: 1 ANNO DI CONTRATTO

DWIGHT POWELL
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DWIGHT POWELL, DALLAS MAVERICKS: 3 ANNI, 33 MILIONI DI DOLLARI (ESTENSIONE)

MIKE SCOTT
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MIKE SCOTT, PHILADELPHIA 76ERS: 2 ANNI, 9.8 MILIONI DI DOLLARI

TERRENCE ROSS
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TERRENCE ROSS, ORLANDO MAGIC: 4 ANNI, 54 MILIONI DI DOLLARI

DEMARRE CARROLL
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DEMARRE CARROLL, SAN ANTONIO SPURS: 2 ANNI, 13 MILIONI DI DOLLARI

JULIUS RANDLE
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JULIUS RANDLE, NEW YORK KNICKS: 3 ANNI, 63 MILIONI DI DOLLARI

LEGGI ANCHE: I SOLITI KNICKS, DELUSI E DELUDENTI
GEORGE HILL
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GEORGE HILL, MILWAUKEE BUCKS: 3 ANNI, 29 MILIONI DI DOLLARI

DEANDRE JORDAN
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DEANDRE JORDAN, BROOKLYN NETS: 4 ANNI, 40 MILIONI DI DOLLARI

MARIO HEZONJA
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MARIO HEZONJA, PORTLAND TRAIL BLAZERS: 1 ANNO DI CONTRATTO AL MINIMO SALARIALE

ANDRE IGUODOLA
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ANDRE IGUODOLA, MEMPHIS GRIZZLIES: SCAMBIATO DAGLI WARRIORS INSIEME A UNA PRIMA SCELTA 2024 ALL'INTERNO DELLA SIGN & TRADE PER D'ANGELO RUSSELL

ROBIN LOPEZ
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ROBIN LOPEZ, MILWAUKEE BUCKS: 1+1 IN TEAM OPTION, 9.6 MILIONI

TAJ GIBSON
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TAJ GIBSON, NEW YORK KNICKS: 2 ANNI, 20 MILIONI DI DOLLARI

ED DAVIS
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ED DAVIS, UTAH JAZZ: 2 ANNI, 10 MILIONI DI DOLLARI

JOSH RICHARDSON
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JOSH RICHARDSON, PHILADELPHIA 76ERS: SCAMBIATO DA MIAMI NELLA SIGN & TRADE CHE HA PORTATO JIMMY BUTLER AGLI HEAT

MIKE MUSCALA
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MIKE MUSCALA, OKLAHOMA CITY THUNDER

BOBBY PORTIS
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BOBBY PORTIS, NEW YORK KNICKS: DUE ANNI, 31 MILIONI DI DOLLARI

JAMAL MURRAY
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JAMAL MURRAY, DENVER NUGGETS: 5 ANNI, 170 MILIONI DI DOLLARI (ESTENSIONE)

DANUEL HOUSE
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DANUEL HOUSE, HOUSTON ROCKETS: 3 ANNI, 11.1 MILIONI DI DOLLARI

DERRICK FAVORS
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DERRICK FAVORS, NEW ORLEANS PELICANS: SCAMBIATO DA UTAH PER FARE SPAZIO A BOJAN BOGDANOVIC IN CAMBIO DI DUE SECONDE SCELTE AL DRAFT

PATRICK BEVERLEY
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PATRICK BEVERLEY, L.A. CLIPPERS: 3 ANNI, 40 MILIONI DI DOLLARI

CORY JOSEPH
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CORY JOSEPH, SACRAMENTO KINGS: 3 ANNI, 37 MILIONI DI DOLLARI

REGGIE BULLOCK
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REGGIE BULLOCK, NEW YORK KNICKS: 2 ANNI, 21 MILIONI DI DOLLARI

ISH SMITH
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ISH SMITH, WASHINGTON WIZARDS: 2 ANNI, 12 MILIONI DI DOLLARI

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TOMAS SATORANSKY, CHICAGO BULLS | 3 ANNI, 30 MILIONI DI DOLLARI (SIGN & TRADE CON WASHINGTON)

WAYNE ELLINGTON
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WAYNE ELLINGTON, NEW YORK KNICKS: 2 ANNI, 16 MILIONI DI DOLLARI

Michael Carter-Williams
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MICHAEL CARTER-WILLIAMS, ORLANDO MAGIC: 1 ANNO, TBD

Seth Curry
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SETH CURRY, DALLAS MAVERICKS: 4 ANNI, 32 MILIONI DI DOLLARI

Austin Rivers
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AUSTIN RIVERS, HOUSTON ROCKETS | 2 ANNI, TBD (secondo anno: player option)

Troy Daniels
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TROY DANIELS, LOS ANGELES LAKERS | 1 ANNO, 2.1 MILIONI DI DOLLARI

LEGGI ANCHE: LE NUOVE FIRME DEI LAKERS
Elfrid Payton
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ELFRID PAYTON, NEW YORK KNICKS | 2 ANNI, 16 MILIONI DI DOLLARI

Mo Harkless
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MOE HARKLESS, L.A. CLIPPERS | Scambio Portland-Miami-L.A. Clippers insieme a una prima scelta a L.A.

LEGGI ANCHE: TUTTI I DETTAGLI DELLO SCAMBIO A QUATTRO
Meyers Leonard
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MEYERS LEONARD, MIAMI HEAT | Scambio Portland-Miami-L.A. Clippers

LEGGI ANCHE: TUTTI I DETTAGLI DELLO SCAMBIO A QUATTRO
Hassan Whiteside
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HASSAN WHITESIDE, PORTLAND TRAIL BLAZERS | Scambio Portland-Miami-L.A. Clippers

LEGGI ANCHE: TUTTI I DETTAGLI DELLO SCAMBIO A QUATTRO
Maxi Kleber
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MAXI KLEBER, DALLAS MAVERICKS | 4 ANNI, 35 MILIONI DI DOLLARI

Enes Kanter
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ENES KANTER, BOSTON CELTICS | 2 ANNI, 10 MILIONI DI DOLLARI (player option il secondo anno)

LEGGI ANCHE: KANTER ACCUSA PORTLAND, LILLARD LO SMENTISCE
WES MATTHEWS
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WES MATTHEWS, MILWAUKEE BUCKS | 1 ANNO, MINIMO SALARIALE

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FRANK KAMINSKY, PHOENIX SUNS: 2 ANNI, 10 MILIONI DI DOLLARI

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RICHAUN HOLMES, SACRAMENTO KINGS: 2 ANNI, 10 MILIONI

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J.J. BAREA, DALLAS MAVERICKS | 1 ANNO, MINIMO SALARIALE

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NERLENS NOEL, OKLAHOMA CITY THUNDER

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MATT THOMAS, TORONTO RAPTORS | 3 ANNI, 4.2 MILIONI

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EDMOND SUMNER, INDIANA PACERS: 3 ANNI

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JORDAN BELL, MINNESOTA TIMBERWOLVES

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KEVON LOONEY, GOLDEN STATE WARRIORS: 3 ANNI, 15 MILIONI

LEGGI ANCHE: GOLDEN STATE RIEMPIE IL ROSTER
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KYLE O'QUINN, PHILADELPHIA 76ERS: 1 ANNO, MINIMO SALARIALE

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ISAIAH THOMAS, WASHINGTON WIZARDS: 1 ANNO

LEGGI ANCHE: ISAIAH THOMAS RIPARTE DALLA CAPITALE
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TIM FRAZIER, DETROIT PISTONS: 1 ANNO, MINIMO SALARIALE

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ALEC BURKS, OKLAHOMA CITY THUNDER

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ANTHONY TOLLIVER, PORTLAND TRAIL BLAZERS: 1 ANNO, MINIMO SALARIALE

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DORIAN FINNEY-SMITH, DALLAS MAVERICKS: 3 ANNI, 12 MILIONI DI DOLLARI

Daniel Theis
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DANIEL THEIS, BOSTON CELTICS: 2 ANNI, 10 MILIONI DI DOLLARI

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BRAD WANAMAKER, BOSTON CELTICS: 1 ANNO, TBD

James Ennis
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JAMES ENNIS, PHILADELPHIA 76ERS: 2 ANNI, 4.1 MILIONI DI DOLLARI

Willie Cauley-Stein
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WILLIE CAULEY-STEIN, GOLDEN STATE WARRIORS: TBD

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Ryan Arcidiacono
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RYAN ARCIDIACONO, CHICAGO BULLS: 3 ANNI, 9 MILIONI DI DOLLARI

Glenn Robinson
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GLENN ROBINSON, GOLDEN STATE WARRIORS | 2 ANNI (player option il secondo), TBD

LEGGI ANCHE: GOLDEN STATE RIEMPIE IL ROSTER
NOAH VONLEH
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NOAH VONLEH, MINNESOTA TIMBERWOLVES | 1 ANNO, TBD

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JEFF GREEN, UTAH JAZZ | 1 ANNO, MINIMO SALARIALE

JARED DUDLEY
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JARED DUDLEY, LOS ANGELES LAKERS | 1 ANNO, MINIMO SALARIALE

LEGGI ANCHE: DUDLEY FIRMA COI LAKERS E GUIDA LA CACCIA A KAWHI
LUKE KORNET
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LUKE KORNET, CHICAGO BULLS | 2 ANNI, TBD

EMMANUEL MUDIAY
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EMMANUEL MUDIAY, UTAH JAZZ | 1 ANNO, TBD

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WILSON CHANDLER, BROOKLYN NETS | 1 ANNO, MINIMO SALARIALE

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RODNEY MCGRUDER, L.A. CLIPPERS | 3 ANNI, 15 MILIONI

VINCENT POIRIER
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VINCENT POIRIER, BOSTON CELTICS | 1 ANNO, TBD

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MARKO GUDURIC, MEMPHIS GRIZZLIES | 1 ANNO, TBD

BEN SIMMONS
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BEN SIMMONS, PHILADELPHIA 76ERS: 5 ANNI, 170 MILIONI (ESTENSIONE)

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DARIUS MILLER
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DARIUS MILLER, NEW ORLEANS PELICANS: 2 ANNI, 14.25 MILIONI (secondo anno non garantito)

CHANDLER PARSONS
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CHANDLER PARSONS, ATLANTA HAWKS: SCAMBIATO DAI MEMPHIS GRIZZLIES IN CAMBIO DI SOLOMON HILL E MILES PLUMLEE

SOLOMON HILL
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SOLOMON HILL, MEMPHIS GRIZZLIES. SCAMBIATO DAGLI HAWKS ASSIEME A MILES PLUMLEE IN CAMBIO DI CHANDLER PARSONS

MILES PLUMLEE
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MILES PLUMLEE, MEMPHIS GRIZZLIES: SCAMBIATO DAGLI HAWKS ASSIEME A SOLOMON HILL IN CAMBIO DI CHANDLER PARSONS

BOBAN MARJANOVIC
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BOBAN MARJANOVIC, DALLAS MAVERICKS: 2 ANNI, 7 MILIONI DI DOLLARI

MARKIEFF MORRIS
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MARKIEFF MORRIS, DETROIT PISTONS

TJ MCCONNELL
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TJ MCCONNELL, INDIANA PACERS: 2 ANNI, 7 MILIONI DI DOLLARI

KYLE KORVER
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KYLE KORVER, PHOENIX SUNS: SCAMBIATO DA MEMPHIS CON ASSIEME A JEVON CARTER PER JOSH JACKSON, DEANTHONY MELTON E DUE SECONDE SCELTE

JOSH JACKSON
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JOSH JACKSON, MEMPHIS GRIZZLIES: SCAMBIATO DAI PHOENIX SUNS ASSIEME A DEANTHONY MELTON E DUE SECONDE SCELTE IN CAMBIO DI KYLE KORVER E JEVON CARTER

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