Mercato NBA 2019: tutte le firme del terzo giorno di free agency
La gallery dove trovare tutti i movimenti di mercato della free agency 2019, destinata a cambiare il volto della NBA per la prossima stagione
Una gallery dove trovare tutti i movimenti di mercato della free agency 2019, destinata a cambiare il volto della NBA per la prossima stagione
KEVIN DURANT, BROOKLYN NETS: 4 ANNI, 164 MILIONI DI DOLLARI
KYRIE IRVING, BROOKLYN NETS: 4 ANNI, 141 MILIONI DI DOLLARI
D'ANGELO RUSSELL, GOLDEN STATE WARRIORS: 4 ANNI, 117 MILIONI DI DOLLARI
AL HORFORD, PHILADELPHIA 76ERS: 4 ANNI, 109 MILIONI DI DOLLARI
JIMMY BUTLER, MIAMI HEAT: 4 ANNI, 142 MILIONI DI DOLLARI (Sign & Trade)
NICOLO’ MELLI, NEW ORLEANS PELICANS: 2 ANNI, 8 MILIONI DI DOLLARI
TOBIAS HARRIS, PHILADELPHIA 76ERS: 5 ANNI, 180 MILIONI DI DOLLARI
KLAY THOMPSON, GOLDEN STATE WARRIORS | 5 ANNI, 190 MILIONI DI DOLLARI
KEMBA WALKER, BOSTON CELTICS: 4 ANNI, 141 MILIONI DI DOLLARI
NIKOLA VUCEVIC, ORLANDO MAGIC: 4 ANNI, 100 MILIONI DI DOLLARI
DERRICK ROSE, DETROIT PISTONS: 2 ANNI, 15 MILIONI
DAMIAN LILLARD, PORTLAND TRAIL BLAZERS: 4 ANNI, 196 MILIONI DI DOLLARI (ESTENSIONE)
KRISTAPS PORZINGIS, DALLAS MAVERICKS: 5 ANNI, 158 MILIONI DI DOLLARI
KHRIS MIDDLETON, MILWAUKEE BUCKS: 5 ANNI, 178 MILIONI DI DOLLARI
HARRISON BARNES, SACRAMENTO KINGS: 4 ANNI, 85 MILIONI DI DOLLARI
NIKOLA MIROTIC, BARCELLONA: 4 ANNI, 18 MILIONI DI EURO NETTI
JONAS VALANCIUNAS, MEMPHIS GRIZZLIES: 3 ANNI, 45 MILIONI DI DOLLARI
BROOK LOPEZ, MILWAUKEE BUCKS: 4 ANNI, 52 MILIONI DI DOLLARI
GARRETT TEMPLE, BROOKLYN NETS: 2 ANNI, 10 MILIONI DI DOLLARI
TERRY ROZIER, CHARLOTTE HORNETS: 3 ANNI, 58 MILIONI DI DOLLARI (Sign & Trade)
RUDY GAY, SAN ANTONIO SPURS: 2 ANNI, 32 MILIONI DI DOLLARI
JJ REDICK, NEW ORLEANS PELICANS: 2 ANNI, 26.5 MILIONI DI DOLLARI
THADDEUS YOUNG, CHICAGO BULLS: 3 ANNI, 41 MILIONI DI DOLLARI
DEWAYNE DEDMON, SACRAMENTO KINGS: 3 ANNI, 41 MILIONI DI DOLLARI
AL-FAROUQ AMINU, ORLANDO MAGIC: 3 ANNI, 29 MILIONI DI DOLLARI
TREVOR ARIZA, SACRAMENTO KINGS: 2 ANNI, 25 MILIONI DI DOLLARI
RICKY RUBIO, PHOENIX SUNS: 3 ANNI, 51 MILIONI DI DOLLARI
JEREMY LAMB, INDIANA PACERS: 3 ANNI, 31.5 MILIONI DI DOLLARI
BOJAN BOGDANOVIC, UTAH JAZZ: 4 ANNI, 73 MILIONI DI DOLLARI
MALCOLM BROGDON, INDIANA PACERS: 4 ANNI, 85 MILIONI DI DOLLARI (ai Bucks una prima scelta e due seconde scelte)
THOMAS BRYANT, WASHINGTON WIZARDS: 3 ANNI, 25 MILIONI DI DOLLARI
RODNEY HOOD, PORTLAND TRAIL BLAZERS: 2 ANNI, 16 MILIONI DI DOLLARI
GERALD GREEN, HOUSTON ROCKETS: 1 ANNO DI CONTRATTO
DWIGHT POWELL, DALLAS MAVERICKS: 3 ANNI, 33 MILIONI DI DOLLARI (ESTENSIONE)
MIKE SCOTT, PHILADELPHIA 76ERS: 2 ANNI, 9.8 MILIONI DI DOLLARI
TERRENCE ROSS, ORLANDO MAGIC: 4 ANNI, 54 MILIONI DI DOLLARI
DEMARRE CARROLL, SAN ANTONIO SPURS: 2 ANNI, 13 MILIONI DI DOLLARI
JULIUS RANDLE, NEW YORK KNICKS: 3 ANNI, 63 MILIONI DI DOLLARI
GEORGE HILL, MILWAUKEE BUCKS: 3 ANNI, 29 MILIONI DI DOLLARI
DEANDRE JORDAN, BROOKLYN NETS: 4 ANNI, 40 MILIONI DI DOLLARI
MARIO HEZONJA, PORTLAND TRAIL BLAZERS: 1 ANNO DI CONTRATTO AL MINIMO SALARIALE
ANDRE IGUODOLA, MEMPHIS GRIZZLIES: SCAMBIATO DAGLI WARRIORS INSIEME A UNA PRIMA SCELTA 2024 ALL'INTERNO DELLA SIGN & TRADE PER D'ANGELO RUSSELL
ROBIN LOPEZ, MILWAUKEE BUCKS: 1+1 IN TEAM OPTION, 9.6 MILIONI
TAJ GIBSON, NEW YORK KNICKS: 2 ANNI, 20 MILIONI DI DOLLARI
ED DAVIS, UTAH JAZZ: 2 ANNI, 10 MILIONI DI DOLLARI
JOSH RICHARDSON, PHILADELPHIA 76ERS: SCAMBIATO DA MIAMI NELLA SIGN & TRADE CHE HA PORTATO JIMMY BUTLER AGLI HEAT
MIKE MUSCALA, OKLAHOMA CITY THUNDER
BOBBY PORTIS, NEW YORK KNICKS: DUE ANNI, 31 MILIONI DI DOLLARI
JAMAL MURRAY, DENVER NUGGETS: 5 ANNI, 170 MILIONI DI DOLLARI (ESTENSIONE)
DANUEL HOUSE, HOUSTON ROCKETS: 3 ANNI, 11.1 MILIONI DI DOLLARI
DERRICK FAVORS, NEW ORLEANS PELICANS: SCAMBIATO DA UTAH PER FARE SPAZIO A BOJAN BOGDANOVIC IN CAMBIO DI DUE SECONDE SCELTE AL DRAFT
PATRICK BEVERLEY, L.A. CLIPPERS: 3 ANNI, 40 MILIONI DI DOLLARI
CORY JOSEPH, SACRAMENTO KINGS: 3 ANNI, 37 MILIONI DI DOLLARI
REGGIE BULLOCK, NEW YORK KNICKS: 2 ANNI, 21 MILIONI DI DOLLARI
ISH SMITH, WASHINGTON WIZARDS: 2 ANNI, 12 MILIONI DI DOLLARI
TOMAS SATORANSKY, CHICAGO BULLS | 3 ANNI, 30 MILIONI DI DOLLARI (SIGN & TRADE CON WASHINGTON)
WAYNE ELLINGTON, NEW YORK KNICKS: 2 ANNI, 16 MILIONI DI DOLLARI
MICHAEL CARTER-WILLIAMS, ORLANDO MAGIC: 1 ANNO, TBD
SETH CURRY, DALLAS MAVERICKS: 4 ANNI, 32 MILIONI DI DOLLARI
AUSTIN RIVERS, HOUSTON ROCKETS | 2 ANNI, TBD (secondo anno: player option)
TROY DANIELS, LOS ANGELES LAKERS | 1 ANNO, 2.1 MILIONI DI DOLLARI
ELFRID PAYTON, NEW YORK KNICKS | 2 ANNI, 16 MILIONI DI DOLLARI
MOE HARKLESS, L.A. CLIPPERS | Scambio Portland-Miami-L.A. Clippers insieme a una prima scelta a L.A.
MEYERS LEONARD, MIAMI HEAT | Scambio Portland-Miami-L.A. Clippers
HASSAN WHITESIDE, PORTLAND TRAIL BLAZERS | Scambio Portland-Miami-L.A. Clippers
MAXI KLEBER, DALLAS MAVERICKS | 4 ANNI, 35 MILIONI DI DOLLARI
ENES KANTER, BOSTON CELTICS | 2 ANNI, 10 MILIONI DI DOLLARI (player option il secondo anno)
WES MATTHEWS, MILWAUKEE BUCKS | 1 ANNO, MINIMO SALARIALE
FRANK KAMINSKY, PHOENIX SUNS: 2 ANNI, 10 MILIONI DI DOLLARI
RICHAUN HOLMES, SACRAMENTO KINGS: 2 ANNI, 10 MILIONI
J.J. BAREA, DALLAS MAVERICKS | 1 ANNO, MINIMO SALARIALE
NERLENS NOEL, OKLAHOMA CITY THUNDER
MATT THOMAS, TORONTO RAPTORS | 3 ANNI, 4.2 MILIONI
EDMOND SUMNER, INDIANA PACERS: 3 ANNI
JORDAN BELL, MINNESOTA TIMBERWOLVES
KEVON LOONEY, GOLDEN STATE WARRIORS: 3 ANNI, 15 MILIONI
KYLE O'QUINN, PHILADELPHIA 76ERS: 1 ANNO, MINIMO SALARIALE
ISAIAH THOMAS, WASHINGTON WIZARDS: 1 ANNO
TIM FRAZIER, DETROIT PISTONS: 1 ANNO, MINIMO SALARIALE
ALEC BURKS, OKLAHOMA CITY THUNDER
ANTHONY TOLLIVER, PORTLAND TRAIL BLAZERS: 1 ANNO, MINIMO SALARIALE
DORIAN FINNEY-SMITH, DALLAS MAVERICKS: 3 ANNI, 12 MILIONI DI DOLLARI
DANIEL THEIS, BOSTON CELTICS: 2 ANNI, 10 MILIONI DI DOLLARI
BRAD WANAMAKER, BOSTON CELTICS: 1 ANNO, TBD
JAMES ENNIS, PHILADELPHIA 76ERS: 2 ANNI, 4.1 MILIONI DI DOLLARI
WILLIE CAULEY-STEIN, GOLDEN STATE WARRIORS: TBD
RYAN ARCIDIACONO, CHICAGO BULLS: 3 ANNI, 9 MILIONI DI DOLLARI
GLENN ROBINSON, GOLDEN STATE WARRIORS | 2 ANNI (player option il secondo), TBD
NOAH VONLEH, MINNESOTA TIMBERWOLVES | 1 ANNO, TBD
JEFF GREEN, UTAH JAZZ | 1 ANNO, MINIMO SALARIALE
JARED DUDLEY, LOS ANGELES LAKERS | 1 ANNO, MINIMO SALARIALE
LUKE KORNET, CHICAGO BULLS | 2 ANNI, TBD
EMMANUEL MUDIAY, UTAH JAZZ | 1 ANNO, TBD
WILSON CHANDLER, BROOKLYN NETS | 1 ANNO, MINIMO SALARIALE
RODNEY MCGRUDER, L.A. CLIPPERS | 3 ANNI, 15 MILIONI
VINCENT POIRIER, BOSTON CELTICS | 1 ANNO, TBD
MARKO GUDURIC, MEMPHIS GRIZZLIES | 1 ANNO, TBD
BEN SIMMONS, PHILADELPHIA 76ERS: 5 ANNI, 170 MILIONI (ESTENSIONE)
DARIUS MILLER, NEW ORLEANS PELICANS: 2 ANNI, 14.25 MILIONI (secondo anno non garantito)
CHANDLER PARSONS, ATLANTA HAWKS: SCAMBIATO DAI MEMPHIS GRIZZLIES IN CAMBIO DI SOLOMON HILL E MILES PLUMLEE
SOLOMON HILL, MEMPHIS GRIZZLIES. SCAMBIATO DAGLI HAWKS ASSIEME A MILES PLUMLEE IN CAMBIO DI CHANDLER PARSONS
MILES PLUMLEE, MEMPHIS GRIZZLIES: SCAMBIATO DAGLI HAWKS ASSIEME A SOLOMON HILL IN CAMBIO DI CHANDLER PARSONS
BOBAN MARJANOVIC, DALLAS MAVERICKS: 2 ANNI, 7 MILIONI DI DOLLARI
MARKIEFF MORRIS, DETROIT PISTONS
TJ MCCONNELL, INDIANA PACERS: 2 ANNI, 7 MILIONI DI DOLLARI
KYLE KORVER, PHOENIX SUNS: SCAMBIATO DA MEMPHIS CON ASSIEME A JEVON CARTER PER JOSH JACKSON, DEANTHONY MELTON E DUE SECONDE SCELTE
JOSH JACKSON, MEMPHIS GRIZZLIES: SCAMBIATO DAI PHOENIX SUNS ASSIEME A DEANTHONY MELTON E DUE SECONDE SCELTE IN CAMBIO DI KYLE KORVER E JEVON CARTER