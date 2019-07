“Sapete che c’è? Non me ne vado. Questa è casa mia. Gli servirà la sfera d’acciaio da demolizione per farmi uscire da qui. Saranno costretti a mandare la guardia nazionale e i corpi speciali perché io non vado da nessuna parte”. Le parole di Leonardo Di Caprio in The Wolf of Wall Street erano pronunciate in un contesto decisamente diverso rispetto a quello di Klay Thompson, ma si adattano anche alla guardia dei Golden State Warriors. Che pur essendo alle prese con un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori almeno fino a febbraio, ha 190 milioni di motivi per essere di buon umore. E per questo ha annunciato la sua permanenza sulla Baia usando la celebre scena del film di Martin Scorsese, aggiungendo una frase breve e significativa “Non c’è mai stato un dubbio [sulla mia permanenza], #warriorperlavita”. Insomma, quello tra Thompson e gli Warriors è amore eterno, come è giusto che sia per un giocatore capace di vincere tre titoli da protagonista negli ultimi cinque anni, tutti contrassegnati dall’arrivo fino alle Finals.