Il calendario completo

Venerdì 5 luglio

Cox Pavilion

CROAZIA vs. DETROIT, ore 21.00 live su Sky Sport NBA

CLEVELAND vs. MINNESOTA, ore 23.00 live su Sky Sport NBA

BROOKLYN vs. DALLAS, ore 01.00 live su Sky Sport NBA

GOLDEN STATE vs. CHARLOTTE, ore 03.00 live su Sky Sport NBA

SAN ANTONIO vs. ORLANDO, ore 05.00 live su Sky Sport NBA

Thomas & Mack

MILWAUKEE vs. PHILADELPHIA, ore 21.30

CINA vs. MIAMI, ore 23.30

CHICAGO vs. LOS ANGELES LAKERS, ore 01.30

NEW ORLEANS vs. NEW YORK, ore 03.30

DENVER vs. PHOENIX, ore 05.30

Sabato 6 luglio

Cox Pavilion

UTAH vs. OKLAHOMA CITY, ore 21.00 live su Sky Sport NBA

MILWAUKEE vs. ATLANTA, ore 23.00 live su Sky Sport NBA

INDIANA vs. MEMPHIS, ore 01.00 live su Sky Sport NBA

HOUSTON vs. DALLAS, ore 03.00 live su Sky Sport NBA

CINA vs. SACRAMENTO, ore 05.00 live su Sky Sport NBA

Thomas & Mack

DETROIT vs. PORTLAND, ore 21.30

PHILADELPHIA vs. BOSTON, ore 23.30

LOS ANGELES LAKERS vs. LA CLIPPERS, ore 01.30

WASHINGTON vs. NEW ORLEANS, ore 04.00

GOLDEN STATE vs. TORONTO, ore 06.00

Domenica 7 luglio

Cox Pavilion

CROAZIA vs. BROOKLYN, ore 22.00 su Sky Sport NBA (in replica lunedì 8 ore 07.00)

ORLANDO vs. DENVER, ore 24.00 su Sky Sport NBA

MIAMI vs. UTAH, ore 02.00 su Sky Sport NBA

PORTLAND vs. HOUSTON, ore 04.00 su Sky Sport NBA

Thomas & Mack

CHARLOTTE vs. SAN ANTONIO, ore 21.30

ATLANTA vs. MINNESOTA, ore 23.30

CLEVELAND vs. CHICAGO, ore 01.30

PHOENIX vs. NEW YORK, ore 03.30

LA CLIPPERS vs. MEMPHIS, ore 05.30

Lunedì 8 luglio

Cox Pavilion

PHILADELPHIA vs. OKLAHOMA CITY, ore 21.00

DETROIT vs. INDIANA, ore 23.00

TORONTO vs. MILWAUKEE, ore 01.00

MINNESOTA vs. SAN ANTONIO, ore 03.00

CHARLOTTE vs. CINA, ore 05.00

Thomas & Mack

DALLAS vs. SACRAMENTO, ore 21.30 su Sky Sport NBA (in replica martedì 9 ore 8.30)

BROOKLYN vs. WASHINGTON, ore 23.30 su Sky Sport NBA

BOSTON vs. CLEVELAND, ore 01.30 su Sky Sport NBA

CHICAGO vs. NEW ORLEANS, ore 03.30 su Sky Sport NBA

LOS ANGELES LAKERS vs. GOLDEN STATE, ore 05.30 su Sky Sport NBA

Martedì 9 luglio

Cox Pavilion

ORLANDO vs. MIAMI, ore 22.00

UTAH vs. PORTLAND, ore 24.00

BOSTON vs. DENVER, ore 02.00

HOUSTON vs. SACRAMENTO, ore 04.00

Thomas & Mack

OKLAHOMA CITY vs. CROAZIA, ore 21.30 su Sky Sport NBA (in replica mercoledì 10 ore 8.30)

ATLANTA vs. INDIANA, ore 23.30 su Sky Sport NBA

MEMPHIS vs. PHOENIX, ore 01.30 su Sky Sport NBA

TORONTO vs. NEW YORK, ore 03.30 su Sky Sport NBA

WASHINGTON vs. LA CLIPPERS, ore 05.30 su Sky Sport NBA

Mercoledì 10 luglio

Cox Pavilion

DETROIT vs. PHILADELPHIA, ore 21.00 su Sky Sport NBA (in replica giovedì 11 ore 08.00)

CHICAGO vs. CHARLOTTE, ore 23.00 live su Sky Sport NBA

MIAMI vs. MINNESOTA, ore 01.00 live su Sky Sport NBA

PHOENIX vs. SAN ANTONIO, ore 03.00 live su Sky Sport NBA

MILWAUKEE vs. CINA, ore 05.00 live su Sky Sport NBA

Thomas & Mack

DALLAS vs. CROAZIA, ore 21.30

BROOKLYN vs. ORLANDO, ore 23.30

NEW ORLEANS vs. CLEVELAND, ore 01.30

NEW YORK vs. LOS ANGELES LAKERS, ore 03.30

DENVER vs. GOLDEN STATE, ore 05.30

Giovedì 11 luglio

Cox Pavilion

INDIANA vs. TORONTO, ore 24.00 su Sky Sport NBA (in replica venerdì 12 ore 07.00)

OKLAHOMA CITY vs. PORTLAND, ore 02.00 su Sky Sport NBA

LA CLIPPERS vs. SACRAMENTO, ore 04.00 su Sky Sport NBA

Thomas & Mack

WASHINGTON vs. ATLANTA, ore 00.30

HOUSTON vs. UTAH, ore 02.30

MEMPHIS vs. BOSTON, ore 04.30

Venerdì 12 luglio – Partite di consolazione

Cox Pavilion

TBD, ore 22.00

TBD, ore 24.00

TBD, ore 02.00

TBD, ore 04.00

Thomas & Mack

TBD, ore 22.30 su Sky Sport NBA

TBD, ore 00.30 su Sky Sport NBA

TBD, ore 02.30 su Sky Sport NBA

TBD, ore 04.30 su Sky Sport NBA

Sabato 13 luglio – Partite di consolazione e quarti di finale

Cox Pavilion

TBD, ore 22.00 su Sky Sport NBA

TBD, ore 24.00 su Sky Sport NBA

TBD, ore 02.00 su Sky Sport NBA

TBD, ore 04.00 su Sky Sport NBA

Thomas & Mack

TBD, ore 22.30

TBD, ore 00.30

TBD, ore 02.30

TBD, ore 04.30

Domenica 14 luglio – Semifinale

Thomas & Mack

TBD, ore 24.00 su Sky Sport NBA

TBD, ore 02.00 su Sky Sport NBA

Lunedì 15 luglio – Finale

Thomas & Mack

TBD, ore 03.00 su Sky Sport NBA