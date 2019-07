Tra i grandi delusi della scelta compiuta da Kawhi Leonard — più ancora dei Raptors, visto la scelta di accasarsi in città ma sull’altra sponda — i Los Angeles Lakers sono stati costretti a rifugiarsi in tutta fretta nel loro piano B. Che per il momento ha un nome e un cognome: Danny Green. La guardia a lungo con gli Spurs, campione NBA la scorsa stagione proprio al fianco di Leonard a Toronto, ha trovato un accordo con la squadra gialloviola per i prossimi due anni, firmando per 30 milioni di dollari. Per Green la scelta di diventare un Lakers — preferendo L.A. a Dallas, dove pure i Mavericks erano molto interessati a lui — nasce dalla motivazione di poter giocare insieme a una coppia di superstar come quella formata da LeBron James e Anthony Davis. “Una coppia del genere parla da sé — le parole di Green pronunciate proprio in queste ore — ma i Lakers hanno anche altri pezzi del proprio roster che mi piacciono, a partire da Kyle Kuzma ma anche Jared Dudley e Troy Daniels, appena firmati — ottimi tiratori. Quando hai in squadra due giocatori come LeBron e AD il tuo unico limite è il cielo”, le parole dell’ex Raptors. Secondo Dave McMenamin di ESPN ora i Lakers — incassata la firma di Danny Green — torneranno anche a bussare alla porta di Rajon Rondo, mentre sono già stati trovati gli accordi con un altro tiratore (che con James e Davis condivide anche la rappresentanza, Rich Paul e la sua Klutch) ovvero Kentavious Caldwell-Pope, rimesso sotto contratto per due anni a 16 milioni di dollari complessivi, e anche con JaVale McGee, che con ogni probabilità sarà il centro titolare gialloviola in virtù del nuovo accordo raggiunto con la franchigia, un biennale da 8.2 milioni di dollari.