Alla fine il mistero è stato svelato: Kawhi Leonard ha aspettato che i Clippers riuscissero a concludere la trade con i Thunder per aggiungere una seconda stella al roster, prima di dare l’ok al suo passaggio nella squadra di Los Angeles, ma non in gialloviola. Una maxi operazione che ha coinvolto anche Danilo Gallinari - finito in Oklahoma assieme a Shai Gilgeous-Alexander e a ben quattro prima scelte non protette, una protetta sempre al primo giro e due possibilità di scambio di chiamate. Insomma, i Clippers hanno ipotecato il loro futuro per dare la caccia sin dal prossimo autunno al titolo NBA. Discorso inverso per i Thunder, che hanno ottenuto in prospettiva paradossalmente anche più di quanto raccolto dai Pelicans per Anthony Davis, rinunciando al terzo miglior giocatore della scorsa regular season - stando ai voti nella corsa al premio di MVP - e ripartendo da zero, o quasi. L’obiettivo di Gallinari infatti nei prossimi mesi sarà proprio quello: far capire che i Thunder con lui, Westbrook, Adams e altri giocatori interessanti, possono pensare di dire la loro sin dalla prossima regular season. Il n°8 azzurro ha salutato L.A. e accolto OKC nello spazio di un breve tweet, parlando di “nuova avventura” (come sempre accade in questi casi), ma cogliendo in realtà a fondo l’essenza di un’annata che a questo punto diventa cruciale per il suo futuro nella lega. Gallinari infatti il prossimo 8 agosto compirà 31 anni, chiamato poi ad affrontare il mondiale in Cina prima e una stagione NBA in cui arriverà poi la fine del suo accordo. “Contract year” lo chiamano dall’altra parte dell’oceano; quello in cui dimostrare di poter avere ancora un peso in NBA. E Oklahoma City potrebbe essere il palcoscenico ideale per Gallinari per mettersi in mostra.